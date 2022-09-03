禁表演爵士樂酒吧將結業 同行轉直播求生

醫衛局：疫情嚴峻 不擬放寬現場表演

醫務衛生局回覆查詢時表示，餐飲處所顧客一般會除口罩飲食，因此傳播風險較所有觀眾均佩戴口罩的表演場所為高。鑑於現時本地疫情仍然嚴峻，政府現階段不擬放寬餐飲處所內禁止現場表演的規定。

2007年開業的酒吧Peel Fresco，向以現場爵士樂表演聞名，香港爵士樂大師包以正，以及具豐富國際演出經驗的歌手Sybil Thomas是該酒吧表演常客。有音樂人形容該店為香港音樂人之家。Peel Fresco前日在facebook發文表示，政府持續實施不合邏輯及無補助（illogical and unsubsidized）的現場表演禁令，該店難以應付商業區租金和開支，決定結業。該酒吧稱現場音樂表演佔九成營利，該店亦不能轉賣墨西哥夾餅和牛扒。

灣仔現場音樂表演酒吧The Wanch負責人John向本報表示，Peel Fresco結業消息令人傷心，提到The Wanch前年年中亦因表演禁令而停業，至今年5月重開，現時會售賣食物幫補。他說，現時只能在店內直播樂隊表演，期望放寬禁令，就算要求觀眾不能離枱亦可接受。

酒吧業協會：紅館可以為何酒吧不能

香港酒吧業協會主席錢雋永表示，現場音樂表演酒吧就算售賣食物或酒水亦難令生意回到從前的五成。他說現場音樂表演為香港早期的酒吧文化基礎，不少本地歌星在酒廊走紅，亦為香港夜生活文化的集體回憶。他建議政府盡快放寬，增加表演者工作機會，「紅館可以表演，為何酒吧不能？」

明報記者 廖俊升

（新冠疫情）