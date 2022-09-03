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劉宇隆憂疫苗價錢談不妥 籲勿等童版復必泰

【明報專訊】衛生署轄下聯合科學委員會上月初批准調低兩款新冠疫苗接種年齡門檻至6個月大，惟因劑量問題，政府需另行向藥廠採購供半歲至4歲幼童接種的「幼童版」復必泰疫苗。政府專家顧問劉宇隆昨稱，憂慮政府或未能接受藥廠開價，籲家長勿等復必泰。衛生防護中心傳染病處主任張竹君則稱，與藥廠洽商順利，暫未有具體供港時間。據悉，政府與藥廠仍處商討洽購過程，價錢並非阻礙。

據政府新冠疫苗專題網站，截至昨晚8時，共有12,720名6個月至3歲幼童接種科興，接種率為12.23%。港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆昨早於港台《千禧年代》稱，憂慮復必泰藥廠開價政府或不能接受，市民亦不應誤信坊間指藥廠有「大把貨」供港，強調採購疫苗屬商業行為，呼籲市民勿再等幼童版復必泰，盡快帶子女接種科興，減少染疫重症或死亡風險。

張竹君：洽談順利 無供港確實日期

張竹君其後於疫情記者會回應稱，當局仍與藥廠洽談，「都係順利嘅」，惟仍需很多程序，沒有供港確實日期（the exact date in delivery）。被問是否代表政府已成功採購時，張稱理解市民關注疫苗到港時間，強調仍在採購中。近日接連出現染疫兒童重症和死亡，稱接種並非立即見效，3針接種需時，呼籲盡快帶子女打針。

（新冠疫情）

相關字詞﹕劉宇隆 復必泰 新冠疫苗 新冠疫情

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