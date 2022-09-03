劉宇隆憂疫苗價錢談不妥 籲勿等童版復必泰

據政府新冠疫苗專題網站，截至昨晚8時，共有12,720名6個月至3歲幼童接種科興，接種率為12.23%。港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆昨早於港台《千禧年代》稱，憂慮復必泰藥廠開價政府或不能接受，市民亦不應誤信坊間指藥廠有「大把貨」供港，強調採購疫苗屬商業行為，呼籲市民勿再等幼童版復必泰，盡快帶子女接種科興，減少染疫重症或死亡風險。

張竹君：洽談順利 無供港確實日期

張竹君其後於疫情記者會回應稱，當局仍與藥廠洽談，「都係順利嘅」，惟仍需很多程序，沒有供港確實日期（the exact date in delivery）。被問是否代表政府已成功採購時，張稱理解市民關注疫苗到港時間，強調仍在採購中。近日接連出現染疫兒童重症和死亡，稱接種並非立即見效，3針接種需時，呼籲盡快帶子女打針。

（新冠疫情）