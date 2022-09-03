探院舍改48小時內採樣陰性

醫生：可堵檢測真空期 業界料影響不大

至於體恤探訪，社署回覆稱，現行安排將維持不變，即訪客須於院舍內的指定位置快速測試並陰性，探訪後兩天內向院舍補交核酸檢測陰性結果。

本身營運院舍的安老事務委員會委員李輝稱，目前家屬須致電院舍預約探訪，一般提早一星期申請才有空位，認為家屬仍有充足時間配合核酸檢測要求，相信新安排影響不大。

呼吸系統專科醫生梁子超稱，現時核酸檢測約於採樣後24小時內出報告，若探訪要求的48小時結果是從出報告當刻起計，變相有近3天真空期，認為新要求能針對Omicron潛伏期短的特性。他提醒家屬探訪前可再做一次快測，有病徵亦不應到院舍。

院舍疫情方面，昨再多3間安老及1間殘疾院舍現個案，其中樓高3層位於南區的「曾肇添護老院」累計7院友及3員工染疫。染疫職員及院友主要位於5樓，同層其餘26名院友須撤離檢疫，員工要連續3日接受核酸檢測。

（新冠疫情）