兒科房七成滿 醫局稱需借成人牀

醫管局總行政經理劉家獻昨稱，現時公院兒科病牀使用率約七成，惟不可能「用到百分百」，比率達七至八成已屬「比較滿」，又說需改裝成人病房接收兒科病人，現時已有兒童入住，將影響其他服務，稱局方「最唔想見到𠵱啲事情發生」。

目前醫管局陸續增撥至5000張新冠病牀，當中預留多少張兒科病牀，劉稱會按情况處理，「我哋沒選擇，佢哋入嚟，就要開多啲牀畀佢哋」，強調若能減低兒童重症和入院便可避免上述情况，最簡單方法是「唔好惹到新冠」，惟社區個案多難避免，呼籲兒童盡快接種疫苗。

在瑪麗醫院兒科病房工作的港大兒童及青少年科學系臨牀副教授葉柏強說，該院兒科病牀非常爆滿，需不停借牀接收染疫兒童，令人憂慮，稱病情嚴重的幼童都沒打針。他稱現時定時到其他病房巡房，同事疲於奔命。

劉宇隆：兒童轉成人牀 憂難經常巡房

港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆稱，不少染疫兒童未能入住兒科病房，需轉至骨科等較少緊急病人的科目。他說，其他科目護士較少兒童護理經驗，難免會影響照顧，兒科醫生亦分身不暇，難常到成人病房巡房。

13間私家醫院至昨共提供400張病牀，接收公院轉介病人，至周四（1日）下午5時使用率為八成。劉家獻稱，當中暫不包括兒科病牀，局方主要希望轉介康復、復康或療養病人到私院接受治療。

私院：年初預留兒科牀 終無轉介

身兼聖保祿醫院醫務行政總監的何兆煒說，該院兒科病牀較充裕，歡迎公院轉介非新冠兒科病人。他提到該院年初曾預留12張兒科病牀給醫管局，但最終沒有轉介。仁安醫院兒科部門主管劉成志稱，大部分私院兒科只有一層，病牀不多且使用量高，接收公院轉介的新冠或非新冠病人亦有難度。

（新冠疫情）