染疫15月大女嬰凝血失調 未知成因 兩周逾5童重症 劉家獻籲帶子女打針減風險

可致止血困難 劉宇隆：第五波曾見相關問題

本港昨新增9901宗陽性個案，其中9714宗為本地陽性個案。就醫管局日前公布，染疫後曾抽筋的15個月大女嬰，政府專家顧問、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆昨早於港台《千禧年代》說，女嬰有發燒、上吐下瀉、脫水和休克等症狀，亦有凝血功能失調，未清楚是血中毒或新冠病毒誘發。他其後向本報解釋，染疫情况嚴重可引致凝血失調，今年初第五波疫情高峰期亦曾有染疫兒童有相關問題，而凝血失調可致止血困難，若重要器官受損時可很大影響。劉宇隆補充，正給予血漿改善女嬰凝血問題，而就其休克情况則處方藥物促進血液循環，確保主要器官有足夠血液供應。

女嬰抽筋情况有改善 毋須插喉

劉家獻昨在疫情記者會表示，女嬰前日下午再次抽筋，經藥物治療後昨晚開始沒有抽筋，而女嬰情况較日前穩定，昏迷情况亦有改善，暫毋須插喉，電腦掃描結果並沒發現嚴重病變、腦水腫，目前情况危殆。

至於患急性腦炎、腦膜炎及嘶哮症的17個月大男嬰，醫管局稱其病情有好轉，現毋須插喉及使用呼吸機。

翻查政府數據，截至前日凌晨，11歲或以下染疫兒童中有兩宗嚴重個案。醫管局表示，兩名女童病情均有好轉，其中一人已轉往普通兒童病房，另一人則即將出院。劉家獻補充，部分重症個案「預料到係短暫」或可以控制，局方未必會在疫情公布相關個案。

237校337宗陽性 有幼園須停課一周

此外，衛生防護中心昨公布有237間學校呈報337宗個案，涉264名學生及73名教職員。而「雅麗斯俊宏軒幼稚園」連同日前已經停課的兩班，該校陸續有其他學生及工作人員染疫，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，學校共有242名學生及26名教職員，現累計10名學生及9名教職員陽性，全校須停課一周。

張竹君：疫情呈升勢 校內傳播「在所難免」

被問到學校開學對本港疫情的影響，張竹君回應稱，學校個案反映社區疫情，現時本港整體疫情呈上升勢，相信相關個案將會隨之上升。她補充，師生上課前做快測的安排已維持數月，措施有助防止校內出現傳播或者大型爆發，惟校內出現傳播屬「在所難免」，故中心在「有需要的情况」下，會建議個別班級或全校停課。

醫院疫情方面，香港佛教醫院內科病房一名患有慢性肺病的82歲女病人，因病情轉差，轉院後檢測陽性，目前情况危殆。佛教醫院隨後發現同病格另外兩名女病人亦染疫，其中一人嚴重，另一人穩定；瑪嘉烈醫院內科及老人科病房亦有4名同病格男病人相繼染疫，有3人正接受隔離治療，情况穩定，其餘1人已出院，需交由防護中心跟進。

（新冠疫情）