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料「逆隔離」後北上額增 譚耀宗：現談全通關不實際

【明報專訊】特首李家超日前與廣東省等內地官員線上會面後表示，已向內地建議「逆向隔離」並獲對方支持，未有具體細節。全國人大常委譚耀宗相信「逆向隔離」推出後，從香港入境內地的名額會增加，而目前要求完全通關是不切實際。至於是否應待中共二十大下月中舉行後才落實「逆向隔離」，譚耀宗認為不必等待指定日子，又認為3天居家健康監測可在內地進行。

稱毋須待二十大後才落實

李家超前日見記者時表示，粵深政府支持港府提出過關者在港「逆向隔離」建議，初步選址落馬洲河套區作試點，暫未有具體細節及時間表。對於逆向隔離是否需待中共二十大舉行後才落實，在北京出席完人大常委會的譚耀宗昨向本報表示，只要準備好就可推行，不必等待指定日子，而不少細節需時研究，例如怎樣閉環接送市民到內地等。至於具體安排，目前返內地者需接受「7+3」隔離（7日隔離觀察及3日在家監察），譚耀宗說港府需與內地達成統一標準，認為3天居家健康監測可在內地進行。

譚耀宗又說，很多人大常委會委員關心本港疫情，他亦反映不少港人想前往內地，特別是商界，但目前每日只有2000個名額，且需抽籤，希望可增加名額。他相信「逆向隔離」落實後，從香港返內地的名額可以增加。

民建聯立法會議員陳恒鑌昨在港台《千禧年代》表示，期望「逆向隔離」安排可盡快取得成果。他認為若內地派人來港支援，運作可更順暢，特別是有關檢測及閉環要求等，若由衛健委派人來港，溝通更容易。他說河套區可方便內地人員，但建議亦可考慮啟德、竹篙灣等較大型的隔離設施。

（新冠疫情）

相關字詞﹕陳恒鑌 譚耀宗 逆向隔離

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