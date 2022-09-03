張國鈞染疫 前日曾與林定國晤青年團體

【明報專訊】律政司副司長張國鈞和文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖新冠病毒核酸檢測陽性，正按指引隔離，二人最近一次上班同為前日（1日）。其中張國鈞與律政司長林定國前日曾一同接見青年團體代表，律政司長新聞秘書表示，林定國沒有被列為緊密接觸者，最近林張二人亦沒有一起用膳。
林定國未列密切接觸者
翻查網上資料，林定國和張國鈞前日曾與智庫「一國兩制青年論壇」代表會面；張國鈞周三（8月31日）亦曾出席「一帶一路高峰論壇」，按當日的公開相片，他有戴口罩。林定國透過新聞秘書回覆本報表示，林工作時有戴口罩及遵守防疫措施，與同事保持社交距離，最近沒有與副司長一起用膳，並沒有被列為緊密接觸者，昨日工作如常，而林每日上班前均接受快速測試，而前日和昨日的核酸檢測結果均為陰性。
文體旅局常秘黃智祖同中招
律政司發言人和文體旅局發言人分別表示，張國鈞和黃智祖最近一次上班為前日，工作時有戴口罩及遵守防疫措施，並每日接受快速測試，最近沒外遊紀錄。
政府高官近期連環確診，除張國鈞及黃智祖外，創科局長孫東、土拓署長方學誠在周一（8月29日）染疫。上周確診的高官則有政務司副司長卓永興、商經局長丘應樺、警務處長蕭澤頤、入境處長區嘉宏及廉政專員胡英明。