張國鈞染疫 前日曾與林定國晤青年團體

林定國未列密切接觸者

翻查網上資料，林定國和張國鈞前日曾與智庫「一國兩制青年論壇」代表會面；張國鈞周三（8月31日）亦曾出席「一帶一路高峰論壇」，按當日的公開相片，他有戴口罩。林定國透過新聞秘書回覆本報表示，林工作時有戴口罩及遵守防疫措施，與同事保持社交距離，最近沒有與副司長一起用膳，並沒有被列為緊密接觸者，昨日工作如常，而林每日上班前均接受快速測試，而前日和昨日的核酸檢測結果均為陰性。

文體旅局常秘黃智祖同中招

律政司發言人和文體旅局發言人分別表示，張國鈞和黃智祖最近一次上班為前日，工作時有戴口罩及遵守防疫措施，並每日接受快速測試，最近沒外遊紀錄。

政府高官近期連環確診，除張國鈞及黃智祖外，創科局長孫東、土拓署長方學誠在周一（8月29日）染疫。上周確診的高官則有政務司副司長卓永興、商經局長丘應樺、警務處長蕭澤頤、入境處長區嘉宏及廉政專員胡英明。

（新冠疫情）