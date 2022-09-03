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兒童疫苗通涵蓋範圍 研納圖書館運動場否 童權委會憂場所受限 損身心發展

【明報專訊】政府即將下調疫苗通行證的涵蓋年齡至5歲，最快下周公布細節。香港兒童權利委員會昨日表示關注，擔心部分兒童被禁止到訪公共場所，身心發展會受影響，又指父母通常會帶着年幼孩子到街市買餸，擔心若部分年幼兒童不符合疫苗通行證，或會被獨留家中，危及安全。據悉，兒童疫苗通行證涵蓋場所原則上會與現行法例規定的成人範圍相若，即食肆及指明處所，惟其他政府場地的應用屬行政決定，目前未有定案，當局會進一步考慮會否將圖書館、運動場地及街巿等包括在適用範圍。

委會恐不符要求兒童被獨留在家

5至11歲兒童的疫苗通行證適用範圍最快下周公布細節。香港兒童權利委員會昨日發稿表示，該會認為措施嚴厲，對兒童有深遠影響。委員會表示，此舉將令部分兒童被禁止在公共場所參與對他們發展至關重要的活動，削弱應有的家庭和社交生活。

委員會又表示，建議措施同時引起兒童照顧和兒童保護的憂慮，因父母通常會帶年幼孩子到公共街市買餸、購物，部分年幼孩子或因不符疫苗通要求而被獨留在家，危及安全。

臨牀心理學家朱嘉麗說，不少家長目前正消化有關消息，暫未見家長出現嚴重憂慮。她說，若兒童長久因未符合疫苗通行證要求而損失部分學習機會，難免與周遭同學比較，將產生負面情緒，長遠並不理想。

病人組織質疑漸變逼打針

病人政策連線主席林志釉稱，由於5至11歲兒童年紀輕，父母未必掌握他們的身體狀况，或會擔心貿然接種疫苗會有副作用， 因而有諸多考慮。林志釉說，新措施下孩童若不接種疫苗，「即使唔去公眾場所或食肆，但最後有機會連學都返唔到，甚至連門口都出唔到」，無奈下家長或會選擇讓他們接種，故他認為疫苗通行證已變成強迫性，建議政府利用其他誘因鼓勵兒童接種疫苗會更理想。

消息：要兒童生活復常 最佳方法打針

衛生防護中心傳染處主任張竹君表示，兒童疫苗通行證的政策目的為鼓勵打針，故不希望有太多豁免。消息人士稱，當局認為對於兒童來說，要恢復正常生活，最佳方法是接種疫苗，而帶孩子去街巿及多人的室內地方，會令他們暴露於病毒感染風險，最簡單的解決辦法就是打針。

政府專家顧問、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆昨早在港台《千禧年代》稱，5至11歲兒童接種至少兩劑疫苗的要求合理，相信該年齡層第二針接種率達九成並不困難，強調目前是「與疫症賽跑」，呼籲家長盡快帶子女打針。

至於疫苗通適用年齡應否再調低，劉宇隆認為應逐步來，先檢視能否有效推高5至11歲接種率，如有效，可調低至3歲，涵蓋幼稚園學童。至於應否要求學生須打針才可上學，劉認為無需要，強調上學非常重要。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕心理學家 兒童 疫苗通行證

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