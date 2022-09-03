支聯案控煽顛 鄒幸彤：無可能認罪 控方質疑辯方播集會片「宣揚」 官指屬控方證據准播

爭議表證不足 作初級偵訊

控方呈遞39名警員證人供辭、相關文件及錄影帶後，完成控方案情。主審的署理主任裁判官香淑嫻問鄒幸彤是否認罪，鄒回答：「無可能認罪，追求民主無罪。」辯方只傳召鄒幸彤作供，爭議控方沒有足夠證據，將案件交付高院審訊。

鄒：呢啲新聞片段要傳播 不可消失

辯方大律師梁麗幗播放各年六四集會的片段，包括1989年6月4日凌晨解放軍進入天安門廣場鎮壓學生、香港六四遊行等，供鄒幸彤解釋集會程序。鄒供稱，上述片段一般在集會開始前播放，哽咽道「呢啲新聞片段，係有需要被最多嘅人睇到、傳播，而唔可以就咁消失」。對於片中已故支聯會主席司徒華稱「無咗支聯會，一國兩制都無㗎喇」，鄒說「所言甚是」，並摘下口罩拭淚。

控方指片段言論重複及不當

辯方：引證不曾鼓勵暴力推翻

辯方再播放2014年的集會片段，片中支聯會常委及時任學聯常委羅冠聰、梁麗幗等人獻花，一一讀出六四遇難者名字及背景。控方署理助理刑事檢控專員張卓勤此時打斷，稱片段部分言論不斷重複，辯方部分提問亦非針對本案，加上片中「有啲不恰當嘅言辭出現」，冀法庭干預。

香官反問：「既然係控方證物，點解你認為唔適合喺庭上播放呢？」辯方大律師沈士文則表示，需否播片「係我嘅選擇，你（控方）唔使教我點做」，並解釋片段可引證集會和平進行，不曾出現暴力或鼓勵他人使用暴力推翻國家。香官最終准許辯方繼續播片。

鄒幸彤續解釋集會中的獻花環節要讀出死者名字，是為重申六四集會源自這些遇難者被政府無情屠殺，以表尊重及悼念，「我唔明點解有啲人聽到呢啲名字係唔動容，仲去冚熄呢一片燭光」。

指「結束專政」是爭政黨輪替

「結束槍桿子出政權嘅暴力循環」

梁麗幗另問及鄒幸彤如何理解支聯會五大綱領（見表），並播放鄒幸彤在2018年的六四集會中，發言講及「結束一黨專政」只是爭取政黨輪替，還權於民的「卑微」要求。鄒又表示港人要敢於發聲，問：「喺香港嘅我哋，係咪已準備好為呢句說話坐監？」

鄒幸彤在庭上補充，結束一黨專政是「結束槍桿子出政權嘅暴力循環」，關鍵是打破思想牢籠，免受極權下的恐懼所困，「呢個係支聯會一直以來所做嘅事，亦都係我喺呢個法庭想做嘅事」。

【案件編號：WKCC 3632/21】

明報記者

（港區國安法）

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