灣區手記：小鮮肉真的很貴 ／文：尚東美

再打開價目表，不同檔次的「托尼老師（內地網絡流行對理髮師的稱呼）」像高端設計總監、首席髮型師、高級髮型顧問，對應不同價位，共同點是貴。不過最關鍵是，店內「托尼老師」全是韓國Oppa（韓文：哥哥）款的「小鮮肉」，皮膚白皙，打扮青春陽光。對待女生顧客溫柔體貼，染髮時還會叫師傅擦拭椅背周邊，「不要沾到姊姊的衣服」。

只是養眼背後，托尼老師其實還是打工仔，一周6天工作，生活只有剪頭髮和打機，「我連廣州塔都沒上過呢，天河區物價都很貴，別的區一碗白飯兩三塊，這裏要5元」，為我理髮的江西「00後」男生說。他說自小讀書不好，早早出了社會，學徒做起，至今入行5年，「跟同學脫節了很久，不知道他們玩什麼了」。

不一會，老闆娘走過來問，開會員充值後洗剪都有七折，「要不要開一個？」在上海領教過這套路，當然不入坑，「不了，不在這邊長住」。老闆娘臉上堆滿笑容：「噢！那就不開比較好。」

近年美髮店價格高得離譜、預付式充值消費引發糾紛是常態。消費資訊平台「大眾點評」顯示，深圳最受歡迎的20家理髮店平均消費775.3元，上海也達760.4元。北京去年已對美容美髮行業預先付費服務設置7天冷靜期。上海市亦指應引入「消費者後悔權」，訂明消費者可7日內無理由退卡的「冷靜期」。嗯，雖說這個時代「顏值就是正義」，但小鮮肉還是太貴了。

文：尚東美