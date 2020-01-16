大灣區GBA新聞：廣深外賣盛 線上訂單全國三甲 粵港澳地區訂單量 灣區佔逾85%

據國家統計局數據，全國餐飲每年營業收入從2012年的2.3萬億元（人民幣，下同）增長至去年接近4.7萬億元，10年間全國餐飲營收翻倍。利用網上平台點外賣的交易額佔餐飲總交易額比例也持續增加，從2012年不足1%升至去年的23.8%。

線上點餐佔全國餐飲總額24%

而根據美團的《粵港澳大灣區餐飲消費報告》，今年上半年全國餐飲線上訂單量最高5個城市分別是北京、廣州、深圳、成都及上海，大灣區有兩個城市上榜（圖一）；與此同時，大灣區作為帶動廣東省經濟的區域，11個城市的線上訂單量已貢獻了粵港澳三地（香港、澳門及廣東省21個地級市，共23城市）線上餐飲訂單量的85.52%，可見大灣區線上餐飲消費之強勁。《報告》亦指出，上半年大灣區內地9市的餐飲線上門店數量按年增加8%，餐飲線上訂單量按年亦增長14%。

大灣區線上餐飲的主要消費群體也比較年輕。在25歲以下、25至30歲、30至35歲及35歲以上4個消費年齡層當中，25至30歲、30至35歲的消費群體比例最高，分別達29%及27.8%，亦高於全國的26.3%及27.4%水平。在消費開支方面，4個年齡層的大灣區消費者，平均消費單價也高於全國平均單價（圖二）。表明大灣區年輕人願意多花錢在吃的方面。

深夜訂單量 廣深全國首兩位

今年為刺激消費，廣州及深圳向市民發放消費券，一定程度幫助到線上餐飲消費。同時，廣東省推行「夜經濟」，也有助推動線上餐飲消費上揚。《報告》顯示，今年上半年大灣區來自夜間餐飲（晚上6時至凌晨0時）的線上訂單量，佔了全日線上訂單量的四成，與去年及前年的全年水平相若，亦高於全國平均水平近3個百分點（圖三）。

此外，《報告》亦指出，廣州、深圳、東莞、佛山、中山和珠海這些灣區城市的夜間餐飲消費活躍度顯著高於廣東省其他城市，按深夜餐飲訂單量（晚上9點至凌晨3點）計算的話，廣州、深圳及東莞更位居全國城市第1、2、5位。

《報告》還特別提到，在大灣區內地城市當中，深圳有較突出的國際化特性，截至今年上半年，Fusion菜餐廳數量於大灣區內地城市中最多，其次是廣州及佛山。