初選案兩被告管理聆訊 控辯同申押後

案件由法官陳嘉信、陳慶偉及陳仲衡處理，控方代表為律政司高級檢控官羅天瑋、署理高級檢控官莊文欣，區諾軒、鍾錦麟由大律師陳慕賢代表。辯方甫開庭表示，與控方共同申請押後聆訊，以待索取指示及商討；控方確認辯方說法，未有補充。

另外，袁嘉蔚、毛孟靜、吳敏兒、馮達浚、譚凱邦、范國威及擬不認罪的吳政亨在被告欄後排旁聽。聆訊結束後，被告向旁聽者揮手，並於步入囚室前不時望向旁聽席，站在旁邊的懲教人員隨即稱「睇路呀！」

初選案中29人擬認罪，18人擬不認罪。司法機構網站顯示，擬認罪被告於9月及11月分成11日於高院進行案件管理聆訊，包括區諾軒、鍾錦麟、梁晃維、岑子杰、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、譚得志、郭家麒、楊岳橋、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、劉頴匡、王百羽、戴耀廷、趙家賢、袁嘉蔚、徐子見、毛孟靜、馮達浚、李嘉達、吳敏兒、譚凱邦、范國威、呂智恆、岑敖暉；擬不認罪的18人中，除伍健偉排期於11月3日，其餘17人將於11月8日進行聆訊。

【案件編號：HCCC70/22】

（港區國安法）