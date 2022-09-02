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東寶小館「不想糾纏」不上訴 正覓舖不回北角

【明報專訊】於北角渣華道市政大廈經營近30年的「東寶小館」，上月遭食環以「非獨資經營」終止租約，今日最後營業。食環署昨回覆本報查詢時進一步指攤檔涉「分租」，4名攤檔承租人並非相關業務經營者，故終止其租約。大牌檔經理露比稱不會向署方上訴，正另尋覓舖位重開店舖，但避免「觸景傷情」，不打算選址北角，亦不會再在街市重開。

食環：承租人非經營者 東寶：已高齡早交棒

被問到會否考慮重開，露比稱要計劃選址，強調「伙計要搵食」、「我們都有擁躉」，不過避免傷感，選址不會再是北角，又表示「唔會入番街市」。食環署有職員昨致電露比，提醒他明日不能再繼續經營，否則會被檢控。

露比稱，其太太作為其中一名攤檔持牌人，早前經常接獲署方電話，指小館疑涉違法分租、經營時持牌人不在場等事宜，令其心理健康大受影響。他稱不想繼續與署方糾纏，認為上訴沒有勝算，「上訴嚟做咩？」

稱今年已按要求申登記 署方追究過往

露比透露，東寶第一家店屬太太的姊姊，而另外3檔則屬其外父於糖水道的售賣白粥檔口的鄰里。由於他們年屆高齡，早將檔口交由露比等人以助手形式落場打理，「你唔通叫佢落嚟冲奶茶咖啡咩」。他稱東寶以一家公司經營近20年，質疑為何現時才執法，而簽租約時亦未遭反對。他又稱東寶今年已按署方要求，將一家公司擁有的4個攤檔拆開經營，並逐一申請商業登記、勞工保險、強積金等。不過署方其後仍向店舖追究過往紀錄，包括出示2021年的文件。

食環署昨回覆本報稱，去年開始發現北角渣華道街市熟食中心當中4個攤檔懷疑有違規分租情况，遂展開詳細調查，包括自去年5月起多次向相關攤檔承租人查問。調查所得事發時相關商業登記資料清楚顯示，該4名攤檔承租人並非相關業務經營者；而事實上，4名承租人長時間不在攤檔經營業務，甚至長期身處海外，因此已違反「須以獨資經營者身分經營攤檔」的租約條款。署方又稱，如承租人需時安排將設備遷離攤檔，會酌情處理。

近年11檔違規停約 3檔上訴全駁回

與東寶同場、佔有兩個攤檔的「財利小館」同樣於本月結業，負責人稱餐館營業至本月25日，被問及結業原因，負責人說「同隔籬（東寶）一樣」。食環署回應稱，該攤檔承租人與該署簽訂「季租」合約，即租期及租金均以每季3個月為單位。該署本年6月7日收到該承租人申請自願終止租約及退回攤檔。根據租約條款，該承租人之租約最後有效期為9月30日，必須於10月1日退回攤檔。署方未有交代財利是否同涉分租問題。

食環署稱，就違規分租情况，自2018年至今，該署已終止11個違規攤檔的租約，當中3個攤檔承租人曾向市政服務上訴委員會上訴，全數被駁回。署方稱去年6月起，在現行公眾街巿攤檔公開競投中實施「一人一檔」租賃安排，目的為提供機會讓更多人投得公眾街巿攤檔，並提高攤檔種類的多元化以增市民購物選擇。

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