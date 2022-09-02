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港聞二

控煽動旁聽者爭議合憲否

【明報專訊】今年1月，鄒幸彤六四煽惑集結案裁決的法庭內，一男一女被指作出滋擾行為，同被控以發表煽動文字罪。其中營運YouTube頻道「牧師和你顛」的男被告涉發布煽動片段，另控作出具煽動意圖的作為罪。兩人不認罪，案件昨於西九龍裁判法院開審。辯方爭議煽動罪對言論自由限制「超乎合理所需」，控罪字眼亦過於主觀及籠統，巿民難跟從，要求頒令法例不合憲及無效。案件押後下周一（5日）續審，待法庭裁定控罪合憲否。

被拒召法官作供 被告提聯國關注港濫告煽動

沒有律師代表的男被告彭滿圓（59歲）與女被告趙美英（67歲）同否認發表煽動文字罪，彭答辯時稱「本人按公義嘅原則不認罪」；至於彭另被控的作出具煽動意圖的作為罪，他表示「本人以我嘅良知不認罪」。彭滿圓要求傳召當日主審裁判官陳慧敏，和主任裁判官羅德泉、法官杜麗冰，以及在警署拒絕他聯絡家人的3名警員；裁判官鄭念慈認為控罪要素是被告當日肢體動作及批評法官的言論，而法庭有錄音紀錄，毋須傳召法官作供，拒批傳召該6名證人。

另外，代表女被告的大律師譚俊傑昨爭議控罪合憲否，稱控罪涉及引起對政府的「憎恨及藐視」，屬主觀描述，巿民難以理解及跟從；引起巿民「不依從合法命令」，亦過於籠統，不符比例地限制言論自由。又強調社會必定有矛盾發生，只要不屬煽動暴力，不需藉法律規管。

控方稱人大確立合憲 官質疑是否無權理

控方署理助理刑事檢控專員傅悅耳回應稱，人大常委會在制定《基本法》及2020年頒布《港區國安法》時，兩度審視本地法例與基本法牴觸之處，即已確立本案的煽動罪合憲。鄭官質疑，控方即是指法庭無權處理合憲性，只能透過立法行政機關修例。控方隨即更正為「最好」由立法行政機關處理。

彭滿圓則陳辭稱，聯合國今年亦關注政府濫用煽動罪，起訴「在法庭拍掌」者，建議政府廢除此法；又引述一宗美國案例，法庭認為「社會秩序不能只靠對違規受罰的恐懼來維護」，強調煽動罪不合理地壓制言論自由。

另外，彭滿圓甫開庭稱，《刑事罪行條例》第11（1）條，列明須在案發6個月內提控煽動罪，律政司今年4月8日起訴他，惟控罪日期追溯至前年11月，超出法定檢控期限。控方則回應，被告透過「維持」該YouTube頻道持續犯案，而頻道維持的最後一天沒有超出期限。鄭官接納控方陳辭，控方毋須修改控罪或撤控。

【案件編號：WKCC 928/22】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 法庭內外 作出具煽動意圖的作為 YouTube頻道 發表煽動文字罪 港區國安法

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