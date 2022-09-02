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警員涉播淫片逼小五兒自瀆 向子直播夫婦行房 翌日問「雄唔雄武？」

【明報專訊】時任警員涉於2016至2018年於家中在兒子面前播放色情片自瀆，並一度以藤條及疑用刀威嚇兒子一同自瀆，被控「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」等7罪及3項虐兒的交替控罪，他否認控罪，案件昨在高院開審。控方開案陳辭稱，被告於兒子小一時已教他手淫；另又曾直播與妻子行房的片段給兒子看，翌日更問兒子「我噚日雄唔雄武？」

被告FSL（現47歲）被控4項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、3項煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為罪，以及3項殘暴對待兒童的交替控罪。

承認事實指出，被告於1998至2019年任職警員，與妻子在2006年結婚，同年12月誕下X，兩人現已離婚。

小一已教手淫 小五被迫每周播片自瀆

控方開案陳辭稱，X就讀小一時被告已口述教導X手淫，但未有示範。2016年某日，X當時就讀小五，被告在客廳播放色情片段，並在X面前露出陽具手淫。被告其後每周重複一次「播片手淫」，其中包括不同國籍、同性或異性性交、口交的無碼片段，其間不准X離開。某次，被告問X「你搞唔搞？」，X遂順應被告，首次在被告面前露出陽具自瀆。

控方表示，被告有次設置鏡頭，拍下與X母行房片段，並透過手機程式直播給X，更囑咐他使用耳機觀看，但是X覺得嘔心，很快便關掉儀器。被告翌日刪除相關程式及拆除裝置，更問X「我噚日雄唔雄武？」

其後日日播色情片 藤條逼就範

X指出，被告其後近乎日日都播放色情片，甚至為X請假；又在商場逛街期間，帶X入廁所看片手淫。2018年某日，被告強迫X一同播片手淫，但X不合作，被告使用藤條威嚇他稱「你乖唔乖，唔乖就一、二、三拂落去」。另X憶述，某日與被告看球賽，母親在房內睡覺，被告其後開始播片，X擔心母親發現，拒絕自瀆，被告遂取出被蓋着X及疑似取刀，X就範。

同年12月28日，被告在妻不知情下帶X到澳門酒店留宿，並在房內播放色情片段。被告更稱不怕有鄰居聽到，聲量調得異常大聲。X因而記得片中人叫聲及被告自瀆時呻吟聲，形容被告「好似雞叫、癲咗」。

控方續稱，X於2019年被診斷患有自閉症譜系障礙及適應障礙症，案件其後由社工揭發，被告同年被捕。案件今續。

【案件編號：HCCC251/21】

相關字詞﹕高等法院 殘暴對待兒童 煽惑 向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為 警員犯法

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