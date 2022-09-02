聖士提反堂：已九成兩針 3針樂觀

近半中學申復全日面授

聖士提反堂中學校長麥偉麟稱，全校兩針接種率已達九成，下周一起全日面授。教育局11月起上調全日面授門檻至3針，他表示將作統計，但對此樂觀，亦準備了多份時間表應對。中六生馬同學認為限期較急，加上11月是測驗時期，一般下午授課，認為教育局安排未考慮中六生學習情况，又擔心若改回半日面授將影響學習；中二生楊同學至今一針未打，他說感到有壓力，但因不相信新冠疫苗及擔心副作用，未有計劃打針，「打完針都會確診，為什麼要打？」

非學術課外活動條件則在10月收緊，中小學生要完成3針才可在校參與不戴口罩的活動。麥偉麟認為要求對同學參與活動有影響，會盡量在可行空間下讓較多同學參與課外活動，例如在周六的半日劃分3個時段，舉行制服團隊、跳舞及話劇等活動。

學校個案低於預期

張竹君料因開學減社交

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，全港昨有59萬名學生和9萬名教職員開學，中心接獲286宗學校呈報個案，其中147宗來自昨日開學的學校。她形容呈報陽性比例少於社區感染比率的10%，比預期低，或與師生因預備開學而減少社交活動有關。她說正值開學，而醫管局兒童入院數字亦上升，不希望看到重症個案，鼓勵兒童接種疫苗。

（新冠疫情）