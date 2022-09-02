港聞

港聞二

聖士提反堂：已九成兩針 3針樂觀

【明報專訊】新學年開始，中學九成學生打兩針新冠疫苗可申請全日面授。教育局稱，截至昨日，全港249間（約49%）本地中學申請恢復全日面授課堂，當中61間中學申請部分年級全日上課，25校已開始；188間中學申請全校全日上課，105校已開始有關安排。

近半中學申復全日面授

聖士提反堂中學校長麥偉麟稱，全校兩針接種率已達九成，下周一起全日面授。教育局11月起上調全日面授門檻至3針，他表示將作統計，但對此樂觀，亦準備了多份時間表應對。中六生馬同學認為限期較急，加上11月是測驗時期，一般下午授課，認為教育局安排未考慮中六生學習情况，又擔心若改回半日面授將影響學習；中二生楊同學至今一針未打，他說感到有壓力，但因不相信新冠疫苗及擔心副作用，未有計劃打針，「打完針都會確診，為什麼要打？」

非學術課外活動條件則在10月收緊，中小學生要完成3針才可在校參與不戴口罩的活動。麥偉麟認為要求對同學參與活動有影響，會盡量在可行空間下讓較多同學參與課外活動，例如在周六的半日劃分3個時段，舉行制服團隊、跳舞及話劇等活動。

學校個案低於預期

張竹君料因開學減社交

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，全港昨有59萬名學生和9萬名教職員開學，中心接獲286宗學校呈報個案，其中147宗來自昨日開學的學校。她形容呈報陽性比例少於社區感染比率的10%，比預期低，或與師生因預備開學而減少社交活動有關。她說正值開學，而醫管局兒童入院數字亦上升，不希望看到重症個案，鼓勵兒童接種疫苗。

（新冠疫情）

相關字詞﹕全日面授課 新學年 中小學 面授課堂 新冠疫情

上 / 下一篇新聞

逆向隔離選址河套 設工作組商細節 政府消息：隔離設施從未啓用 不能望短期有結果
逆向隔離選址河套 設工作組商細節 政府消息：隔離設施從未啓用 不能望短期有結果
粵港設13工作組 涵北都通關法律爭議
粵港設13工作組 涵北都通關法律爭議
羽球錦標賽取消 渣馬倘短期未批「不敢繼續做」
羽球錦標賽取消 渣馬倘短期未批「不敢繼續做」
街渡違規 海事處查得少易放行 申訴署批部門打擊不力 運署無監察無牌經營
街渡違規 海事處查得少易放行 申訴署批部門打擊不力 運署無監察無牌經營
指大船難泊淺灘 業界促允快艇申牌
指大船難泊淺灘 業界促允快艇申牌
廢車棄街頭打擊15年零檢控 公署：權責不清
廢車棄街頭打擊15年零檢控 公署：權責不清
斬竹灣游船河跳水失蹤 30歲男頭傷溺斃
斬竹灣游船河跳水失蹤 30歲男頭傷溺斃
交易9000次洗錢4億 海關拘4人
交易9000次洗錢4億 海關拘4人
「傑斯」認煽動及洗錢 允充公千萬資金 官：被告似知資金來源信合法 質疑為何認罪
「傑斯」認煽動及洗錢 允充公千萬資金 官：被告似知資金來源信合法 質疑為何認罪
求情稱曾是憤怒中年 信主後放下仇恨
求情稱曾是憤怒中年 信主後放下仇恨
疫情破萬 15月大女嬰抽筋深切治療 公院未齊針病人隔離縮至7日 紓病牀壓力
疫情破萬 15月大女嬰抽筋深切治療 公院未齊針病人隔離縮至7日 紓病牀壓力
疫苗通擬降至5歲 設兩月過渡期
疫苗通擬降至5歲 設兩月過渡期
脫集結罪消防不獲訟費 上訴庭：自招嫌疑
脫集結罪消防不獲訟費 上訴庭：自招嫌疑
太子站外嘲警跌良心被制服披血 男子入稟索償
太子站外嘲警跌良心被制服披血 男子入稟索償
涉屋邨裝修收陀地 黑幫高層等16人被捕
涉屋邨裝修收陀地 黑幫高層等16人被捕
警員涉播淫片逼小五兒自瀆 向子直播夫婦行房 翌日問「雄唔雄武？」
警員涉播淫片逼小五兒自瀆 向子直播夫婦行房 翌日問「雄唔雄武？」
控煽動旁聽者爭議合憲否
控煽動旁聽者爭議合憲否
東寶小館「不想糾纏」不上訴 正覓舖不回北角
東寶小館「不想糾纏」不上訴 正覓舖不回北角
初選案兩被告管理聆訊 控辯同申押後
初選案兩被告管理聆訊 控辯同申押後
大灣區GBA新聞：廣深外賣盛 線上訂單全國三甲 粵港澳地區訂單量 灣區佔逾85%
大灣區GBA新聞：廣深外賣盛 線上訂單全國三甲 粵港澳地區訂單量 灣區佔逾85%
灣區手記：小鮮肉真的很貴 ／文：尚東美
灣區手記：小鮮肉真的很貴 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】黨友賀胡志偉登六 旺角擺賣「單車佬」產品
【Emily】黨友賀胡志偉登六 旺角擺賣「單車佬」產品
【Emily】郊園攝影賽果出爐
【Emily】郊園攝影賽果出爐
【Emily】公民黨集思會料商去留 梁家傑擬卸任主席
【Emily】公民黨集思會料商去留 梁家傑擬卸任主席
【Emily】妻女搬泰國 林景楠籲市民避港獨思想
【Emily】妻女搬泰國 林景楠籲市民避港獨思想
【Emily】海事處打撈啟豐二號
【Emily】海事處打撈啟豐二號
【Emily】紫荊黨治港講習班 四十幾人「畢業」
【Emily】紫荊黨治港講習班 四十幾人「畢業」