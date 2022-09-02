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疫苗通擬降至5歲 設兩月過渡期

【明報專訊】現時「疫苗通行證」（下稱疫苗通）涵蓋12歲或以上市民，衛生防護中心昨透露，政府正研究下調疫苗通適用年齡至最低5歲，擬要求5至11歲兒童接種至少兩劑疫苗，並設兩個月過渡期，讓家長有足夠時間帶同子女打針，詳情下周公布。特首李家超冀市民共同鼓勵兒童接種疫苗，以期高接種率情况下，容許市民正常生活達至「最大的寬度」。

何栢良倡兩針復必泰3針科興

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨早於商台《在晴朗的一天出發》稱，目前5至11歲兒童接種復必泰和科興疫苗，完成基本接種的定義分別為兩針和3針，建議下調疫苗通涵蓋年齡時，應採取上述接種建議，即要求5至11歲兒童應接種兩針復必泰或3針科興。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨於疫情記者會透露，正研究下調疫苗通適用年齡至最低5歲，而會否縮短12歲或以上第二和第三針間距的寬限期，則留待當局下周公布。被問及為何5至11歲兒童的疫苗通要求均訂於兩針，張稱不希望政策過於複雜，又提到兒童若沒有智能電話可用紙本針卡。

政府研私家診所逐步取代接種中心

公務員事務局長楊何蓓茵昨視察市民打針後說，將委託長者安居協會致電「平安鐘」服務使用者，勸喻接種疫苗，並安排護士解答疑難，相信成功率會較高。她補充，當局正計劃逐步將私家診所接種站取代社區疫苗接種中心，惟未有具體「退場機制」，並透露政府擬將現時用作接種中心的中山紀念公園體育館，改為供社署接收染疫院舍長者。社署回覆稱，如有需要會協調，迅速啓動其他暫託中心或檢疫設施。

政府7月25日起展開為期6周的院舍外展接種特別計劃，安排醫療團隊每周至少到訪院舍一次。醫衛局昨公布，將延長計劃至9月底，而目前院舍第三針接種率逾六成，若計及打兩針的康復院友，院舍「第三針」接種率達85%，現有望9月底前達至逾九成。

（新冠疫情）

相關字詞﹕楊何蓓茵 何栢良 李家超 疫苗通行證 新冠疫情 新冠疫苗

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