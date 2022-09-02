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疫情破萬 15月大女嬰抽筋深切治療 公院未齊針病人隔離縮至7日 紓病牀壓力

【明報專訊】本港新冠疫情持續升溫，單日本地個案昨突破1萬宗關口，重返3月底水平。醫管局公布至昨凌晨逾2600人留醫，即日起調整未打齊針患者完成隔離準則，由14天縮短至最快7天，冀紓緩病牀壓力。兒童染疫亦令人憂慮，昨再多一名危殆15個月大女嬰，曾三度抽筋，須入住兒科深切治療部（PICU）。早前一度停止呼吸的17個月大男嬰證實患急性腦炎和腦膜炎，情况危殆；連同早前證實患急性壞死性腦炎的5歲染疫女童，目前3名危殆兒童留醫。政府專家顧問劉宇隆重申，接種疫苗可減重症和死亡風險，冀家長勿再猶豫盡快帶子女打針。

學者稱翻倍速度慢 港社區具免疫力

本港昨新公布10586宗陽性個案，其中10342宗屬本地感染，創3月25日以來新高；衛生防護中心相信，單日個案仍有上升空間，暫難料上升速度和幅度。港大公共衛生學院流行病學講座教授高本恩向本報表示，今年初變異病毒株Omicron BA.2.2個案約3日翻倍，目前BA.5個案則約6至7日才翻倍，速度較其他地區慢，故認為本港社區或有相當免疫力。據悉，港大醫學院另一團隊評估疫情或9月底才見頂。

女嬰未打針 維生指數穩定

醫管局昨公布，一名15個月大女嬰周二（8月30日）起發燒和快測陽性，昨凌晨抽筋，早上往聯合醫院急症室求醫並入住PICU，其後已停止抽筋且能自行呼吸，維生指數穩定。總行政經理劉家獻稱，由於女嬰曾三度抽筋，穩妥起見入住PICU，故被列危殆，其電腦掃描未見異常。港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆向本報稱，女嬰未曾打針，暫未有磁力共振掃描（MRI）結果，未清楚腦部確實情况。

至於早前一度停止呼吸、患「嘶哮症」的17個月大男嬰，MRI結果證實他患上急性腦炎和腦膜炎，情况危殆繼續插喉，留醫瑪嘉烈PICU。劉宇隆表示，男嬰腦部無壞死迹象，不屬「急性壞死性腦炎」，料復元機會較大，目前仍須觀察。他重申家長應盡快帶同子女接種疫苗，減低兒童在校內染疫後現重症和死亡風險。

Ct值大於30可除紅碼隔離令

新冠病牀使用方面，醫管局經諮詢衛生防護中心後，昨起更新接種少於兩劑疫苗住院患者的完成隔離準則，由原本須隔離至少14天，調整為染疫第7日或之後；核酸檢測Ct值大於30且臨牀條件合適，可解除隔離令和「紅碼」。若相關病人因其他疾病需留醫，可在解除隔離令後轉至普通病房。另外，亞博館新冠治療中心亦由200張牀增至240張牀，並聘請自選兼職醫護增加人手。

劉家獻稱，新安排經諮詢專家、檢視疫情和參考數據，形容是「深思熟慮」，冀善用病牀紓緩壓力，不希望再縮減現有服務，惟沒正面回應為何早前大規模調動病牀前未有調整上述安排。政府專家顧問許樹昌認為，Ct值大於30代表驗出病毒已非存活，不具傳染性，相信安排沒問題。

另外，醫衛局昨公布周六（3日）起將取消從內地及澳門經機場抵港者的機場核酸檢測要求，與陸路口岸入境看齊，並將現時抵港第4和第6天檢測，改於抵港第2天進行，形容是更精準和有效利用核酸檢測資源。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕許樹昌 劉宇隆 新冠疫情

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