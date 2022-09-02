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港聞二

求情稱曾是憤怒中年 信主後放下仇恨

【明報專訊】辯方昨日讀出「傑斯」尹耀昇在獄中撰寫的求情信，他表示在還押日子反思自己，明白「沒有比與家人團聚更重要的事了」。辯方形容尹耀昇曾是憤怒的中年人，在獄中參加天主教榮休主教陳日君樞機的慕道班，現已信奉天主教，學懂寬恕，且放下仇恨。法官謝沈智慧聽畢說：「希望係啦，如果唔係，天主都唔會寬恕我哋。」

辯方向法官謝沈智慧呈上20封求情信，來自尹耀昇的親友、立法會前議員及宗教界人士等。法官一度表示，余姓資深大律師亦有份替尹耀昇撰寫求情信，余是她的「師父」，二人曾在同一大律師事務所工作，關注會否影響審訊公平。辯方考慮後表示，信中談及涉案眾籌計劃，內容並不適合，主動撤回信件。據了解，上述資深大律師是余若薇。

稱沒倡直接暴力 官：曾談「私了」官員

辯方求情稱，尹耀昇並非政治人物，只是網上意見領袖，涉案節目點擊率不算高。辯方承認，尹在節目罵警員為「死黑警」，但他主要批評政府官員，沒有提倡直接暴力。法官質疑，尹曾談及「私了」中央和本港官員，明顯意指用武。

尹耀昇親撰求情信稱，還押近一年半是刻骨銘心的歲月，他終於靜下心來，回望人生走過的路，看見自己昔日的愚昧和自大，「忘記了只有天主父才有權對事物作出公正的判斷」。他表示非常掛念妻女及患癌的老父，「只盼望一家人能齊齊整整的日子能早日到來，就是天主父給我最大的恩賜了！」

聽女兒求情信 眼眶泛紅

辯方透露尹的獨女早前負笈海外。女兒在求情信表示，沒有父親在旁的日子並不輕鬆，她離港之後，母親和祖父母猶如在「空巢」生活，冀法庭寬大處理，令一家盡快團聚。庭上所見，尹一度感觸，眼眶泛紅。

相關字詞﹕網台主持 尹耀昇 港區國安法

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