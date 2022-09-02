「傑斯」認煽動及洗錢 允充公千萬資金 官：被告似知資金來源信合法 質疑為何認罪

法官謝沈智慧甫開庭表示，根據辯方的書面求情陳辭，被告尹耀昇（53歲）似乎知悉涉案資金來源，相信資金用途合法，「點解畀你當事人認罪呢？」

援青年資金轉助手炒股戶口 官質疑騙捐款

法官又稱，有求情信提到尹耀昇發起眾籌計劃，以協助「逃犯」前往台灣生活，惟有證據顯示，部分用來支援年輕人的資金被轉移至另一被告利寶麗（52歲）用來炒股票的戶口，法官表示「咁樣係呃捐款者」。

辯方大律師關文渭稱，尹耀昇同意資金存入戶口的原因不明，無意更改答辯方向。辯方又稱，控辯雙方經協商後，控方不再以國際聯繫為檢控基礎，部分書面陳辭和求情信內容，或與尹承認的控罪無關，遂撤回有關段落。

同意案情及充公後 6罪獲撤包涉助手兩罪

尹耀昇在庭上承認4罪，控方確認尹同意控方案情及充公令後，餘下6罪將留在法庭存檔，包括涉及利寶麗的兩項洗黑錢罪。控方案情指出，2020年2月至11月，尹在網台主持節目「不上頻道」，於YouTube平均觀看次數超過3萬，節目內容主要煽惑他人推翻中國共產黨、參加公民抗命、宣揚港獨、推動「35+初選」及支持潛逃台灣的「罪犯」等。尹曾談及反抗港府，「如果我哋有咁嘅heart嘅話，我哋搞到林鄭『着草』都得」。

針對洗黑錢罪的控方案情，沒有涵蓋任何眾籌計劃和台灣組織。案情指出，案中4個銀行戶口共收受來歷不明的1108萬元，涉及原因不明的巨額轉帳、巨額匯款和高達88次現金提款。此外，利寶麗曾應尹耀昇指示，將兩人聯名戶口的375萬元存入她自己的理財證劵帳戶，交易原因不明。根據報稅紀錄，尹耀昇年度入息最高34萬元，利寶麗年度入息最高57萬元，因此戶口的大額存款與二人收入不相稱，相信涉處理黑錢。

網台談推翻中央 「私了」陳肇始

庭上播放涉案節目片段，尹耀昇談及推翻共產黨，希望「埋習近平單」，又稱香港人要「私了」中聯辦主任駱惠寧。尹多次叫港獨口號，表示林鄭月娥「鼓動」年輕人投擲汽油彈，時任食衛局長陳肇始應該被「私了」。在法官提問下，尹同意控方案情及有關片段。

控方表示，尹耀昇承認的3項洗黑錢罪涉及逾1032萬元犯罪得益，部分餘款存於利寶麗的戶口，要求法官頒發充公令。法官押後今早處理，尹繼續還押。

【案件編號：DCCC615/21】