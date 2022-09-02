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交易9000次洗錢4億 海關拘4人

【明報專訊】海關周一瓦解一個洗黑錢集團，拘捕4名有黑幫背景男子，年齡21至36歲，並檢取銀行文件、電話等證物。當中3名青年被利誘開設銀行戶口，協助清洗犯罪得益，涉案金額達4.1億元。

海關去年12月偵破一宗涉3.8億的洗黑錢案，並拘捕一男一女。調查多月，關員發現另有3名21歲男子涉案，於2019年10月至去年11月期間，於9間傳統銀行及2間虛擬銀行開設64個個人銀行戶口，連同虛擬貨幣交易平台帳戶處理4.1億元懷疑犯罪得益，交易次數共達9000次。

頻密開戶惹懷疑 報酬最多兩萬

海關表示，3人開戶次數頻密，其中有人連續3日於4間銀行開戶，亦有人同日於3間銀行開戶，報稱儲蓄。由於開戶次數及目的惹人懷疑，銀行於2020年起陸續停用該戶口。

據了解，3名被捕人案發時僅18至19歲，報稱學生、侍應等，教育程度均為中學，其中兩人於2019至20年度報稅收入約2萬元，另一人則沒有任何報稅紀錄。各人開戶後兩年內有逾9000宗大額可疑交易，涉4.1億元。

涉案戶口存款來自大量第三者戶口轉帳及以櫃員機現金存款，大部分戶口為空殼公司。被捕人之間亦會互相轉帳，製造多重交易，企圖掩飾犯罪得益來源，資金會在短期內轉至第三者戶口。

3人的戶口存款共來自700名不同的第三者，共4800宗大額交易，單日最高82次，最大金額750萬元。另外3人亦透過櫃員機存入現金1500次，涉7800萬元。部分交易來自一間已結業的找換店。有被捕人疑利用泰達幣，用匿名電子錢包收取犯罪得益，以迂迴方式兌換成法定貨幣，再流入銀行體系，涉款2100萬元。海關同日拘捕一名集團主腦，相信他經朋輩介紹，接觸3名青年，再以1萬元至2萬元的報酬利誘3人開設戶口洗黑錢。

相關字詞﹕洗黑錢 海關

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