廢車棄街頭打擊15年零檢控 公署：權責不清

「成效低舉證難」 地政2018停跟進

警方路政拒接手 現兩年執法真空期

公署表示，審計署早於2000年發表報告指出棄置車輛問題，翌年起政府依賴地政總署透過《土地（雜項條文）條例》檢控，惟成效低及舉證困難，該署2007年已停止蒐證及檢控，其後只在棄置車輛張貼通知及將其移走。

公署調查發現，地政總署2018年12月更單方面停止跟進棄車，並將個案轉介警方及路政署，但兩部門均無接納轉介安排，權責不清下出現逾兩年執法真空期。至去年初，民政事務總署協調下各部門合作處理棄置車輛，由地政總署授權運輸署張貼通告、路政署移走車輛交地政總署處理。截至今年3月的182次行動中，共移走1300輛廢車。公署稱，目前後巷棄置電單車的跟進權責仍需釐清。

倡修例訂罰款 地政重啟蒐證檢控

批運署只顧清理不管車主

公署表示，據運輸署資料，截至2020年底，本港有逾10萬輛電單車及私家車因欠有效行車證，不能在道路上行駛或使用。運輸署在審計署報告發布後20多年來，沒資料顯示有積極研究規管車主，只顧清理。當車輛兩年未續牌被取消登記時，署方亦未主動了解車輛去向，做法不恰當。

運輸署早前稱現時法例存漏洞，若車輛兩年未續牌，署方會主動取消登記，但車主除名後難查明棄車者身分。故正計劃修例，若車主兩年無續牌又無取消登記或取得豁免，即屬犯法，可判罰款或監禁，下半年會向立法會提修例建議，2024年初實施。

公署形容， 署方提出修例「總算亡羊補牢」，冀條文清晰訂明車主有法律責任，違者罰款及承擔處理費；署方亦應主動提醒車主續牌及妥善處理棄車；而地政總署亦應重啟蒐證及檢控工作，與運輸署共同制定後巷棄置電單車處理程序；民政總署則應主動檢視各區，適時啟動跨部門聯合行動。

同意訂更重刑罰 運署：正詢律政司

運輸署回應稱同意報告建議，建議修例訂立較高水平刑罰，正徵詢律政司意見。

地政總署回覆稱，接納申訴專員公署建議，將與相關部門加強協作清理棄置車輛，並會與運輸署探討就棄置車輛個案作出蒐證及檢控。