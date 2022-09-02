指大船難泊淺灘 業界促允快艇申牌

綜合公署提及曾於去年到公眾碼頭實地考察結果，不少領牌街渡航線班次較疏，例如西貢至伙頭墳洲全日只兩班，部分停靠黃石碼頭的航線每小時一班。公署亦發現，有未及登上有牌街渡的市民會坐快艇；部分現時沒有領牌航線則有不少快艇服務，例如往白腊灣及大浪西灣。

坪洲街渡經理黃漢權認為，違規街渡普遍源於制度，指領牌街渡航線少，可申請牌照的第I類船船體較大，未能泊近淺灘為主的熱門島嶼旅遊點，衍生快艇街渡。他說，法例只准快艇私人遊樂，但「7個朋友7個街客的安全風險一樣」，建議署方提升對快艇安全及消防要求下，容許快艇申牌。申訴專員趙慧賢表示，市民搭街渡往往忽略安全及有否領牌，有違法載客快艇未佩備足夠救生衣，建議運輸署多宣傳街渡牌標記，提高市民安全意識。

遇意外不賠 保險業籲市民留意牌照

香港保險專業人員總會主席麥順邦表示，第三保只有船在合法活動時才有效，市民如在違規經營快艇上遇意外或不受保障，只能向船主追討。如船主沒錢賠或申請破產將難獲賠償，提醒上船前應檢視有否領牌。

運輸署稱，2019至21年共批出44個新街渡牌，包括續牌或更換營辦商牌照。署方官網列載持牌街渡牌照編號，各營辦商須在船上當眼處貼出指定標記，協助市民辨識。