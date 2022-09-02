街渡違規 海事處查得少易放行 申訴署批部門打擊不力 運署無監察無牌經營

目前營辦街渡服務需向運輸署申請「街渡渡輪服務牌照」，但若以第IV類別船隻，包括開敞式遊樂船（快艇）申請，則不會獲批，因其船牌雖可載客，但據海事法例，只可由船東或承租人作「私人遊樂用途」。公署表示，原則上快艇只可接載船東或承租人親友，海事處沒清楚說明「私人遊樂用途 」意思，亦沒清楚解說如提供點對點、按人頭收費的載客服務並收報酬，是否合法。

多船收酬載客稱「私人用途」

公署：現法例不清 未為「街渡」釋義

公署在去年3月及8月到西貢公眾碼頭、黃石碼頭及鹽田仔碼頭視察，發現不少無街渡牌的第IV類別遊樂船提供點對點街渡服務，有營辦商以「觀光旅遊團」名義掩飾，假裝航程符合船牌容許的私人遊樂用途；亦有營辨商即使擁有領牌街渡船隻，仍使用快艇提供服務。署方認為目前法例不清，令船東認為可輕易規避法律。

公署表示，快艇船東雖不可直接提供街渡服務，但可向海事處申請出租船取酬，獲批後處方會在船牌上加註運作條件，包括出示租用協議及訂明最高載客量。惟署方去年12月隨海事處巡查，發現海事處輕易接納疑船員解釋，例如有快艇未符合2名船員要求，船長即指其中一名乘客是船員，海事處便放棄查核；另有個案的船長未能出示租用協議，改口稱乘客為朋友不涉出租，只屬私人用途，處方同樣沒查核便放行。

專員批海事處執法不達標

申訴專員趙慧賢批評，海事處從「執法角度來說不達標」，不但巡查時未有深究查證，巡查次數亦偏低，2017至20年間，該處針對船隻非法載客巡查平均每年僅45.5次，即每周不足一次，「放蛇」行動更少，平均每年不足一次。趙稱，調查期間發現市民對街渡服務需求大，但法例無為「街渡」或「街渡服務」釋義，現亦無專責部門處理無牌街渡，海事處聲稱只規管船是否符合船牌運作要求而非街渡牌；運輸署為渡輪服務的發牌機關，但只監察持牌街渡服務質素，巡查對象不包括無街渡牌的船，並稱違法個案會轉交警方跟進；警方則稱違規街渡檢控由海事處主導，警方按法例賦權提出票控。

2017至21年警方發7張違規傳票

公署：檢控數字低 部門未正視

公署表示，2017年至21年間警方共發出7張違規經營街渡服務傳票，形容檢控數字相當低，或因部門未正視違規街渡問題。公署建議，海事處應加強及改善巡查工作，制定截查非法載客船隻的內部指引及澄清法例，運輸署則應評估街渡服務供求狀况，設法緩減供不應求問題，主動一同監察無牌街渡。

海事處：去年起加強執法 今年巡209次

海事處回應稱，去年起已加強執法，至今年截至上月已執法209次，若懷疑有船無牌經營街渡，會盡快轉介警方及運輸署跟進，處方亦會為前線人員制訂更清晰截查船指引。

運輸署回應稱同意報告建議，會加強巡查並將發現涉嫌違規經營的船資料轉介警方及海事處跟進，輔助執法部門加強打擊非法載客及違反海事法例行為。