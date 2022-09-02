羽球錦標賽取消 渣馬倘短期未批「不敢繼續做」

體育專員：維港泳正商不同方案

香港公開羽毛球錦標賽2007年起被世界羽毛球聯會列為超級賽系列，吸引世界前列的羽毛球手參賽，但受疫情影響，上一次舉行賽事已是2020年。

羽總昨稱，過去數月一直積極爭取復辦賽事，而直至8月初本港已調整抵港者隔離及檢疫政策，惟超過400名海外球員及陪同人員抵港後，港府擬以「賽事氣泡」形式進行8至10天的訓練及比賽。羽總稱，礙於隔離措施與其他世界巡迴賽有異，比賽未能按原定規劃進行。

體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛透露，海外參賽球員不欲來港隔離，令賽事無法舉行。

維港泳及香港馬拉松分別擬於10月及11月舉行，至今亦未獲港府批准。體育專員楊德強在港台《千禧年代》透露，正與泳總商討，考慮不同方案舉辦渡海泳。

明年辦亞洲馬拉松 田總：取消渣馬恐難申大賽

關祺則稱，近一星期每日都與政府商議舉辦香港馬拉松的安排，形容每日都收到部門要求修改章程上的防疫措施，田總亦正積極配合，但至今仍未知悉當局批准的態度為何；他稱初步決定於11月20日舉行賽事，如9月首星期未能取得政府部門批准，「我們不敢繼續做」，或考慮取消舉行馬拉松。

關祺又透露，田總已成功向亞洲田徑總會申辦明年的亞洲馬拉松錦標賽，若今年比賽無法順利舉行，相信亞洲田徑總會的信心將會動搖，未來舉行大賽或添變數。他憂慮，若今年馬拉松無法舉行，將影響日後總會申請大賽的結果。

楊德強：待疫情完結 有信心大型活動回港

楊德強回覆本報查詢稱會盡量協助田總，盼馬拉松能順利舉行。對於香港公開羽毛球錦標賽再度取消，他稱本港現時的檢疫措施令運動員不欲來港，但相信只屬短期影響，待疫情完結，有信心大型活動將回港舉行。