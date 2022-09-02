逆向隔離選址河套 設工作組商細節 政府消息：隔離設施從未啓用 不能望短期有結果

李家超：一定要符內地標準

翻查今年3月第五波疫情期間，港府曾公布中央援建的落馬洲河套區社區隔離設施計劃提供約1萬個牀位，但一直未投用。政府消息承認由於未有具體運作細節、一切有待內地商討，加上河套區隔離設施一直未使用，不能期望短期內有結果。有議員則呼籲內地派員協助檢測或監督運作。

另外，彭博通訊社昨引述不具名消息稱，特首傾向11月舉辦多個大型活動前取消酒店檢疫，惟政府內部有分歧。但據本報了解，專家顧問委員會周二曾觸及入境檢疫安排，但當時研判本地疫情未見頂，要視乎個案走勢再定是否修改，亦未有具體目標。

專家會周二曾提檢疫安排 因疫熾未有目標

李家超上任後於昨日首次與廣東省委書記李希、省長王偉中，以及深圳市委書記孟凡利等粵深官員在線上會面。除粵港成立13個工作組對接工作（見另稿），雙方亦會成立工作組商議「逆向隔離」。李家超昨在會面後見記者稱，由於要符合內地「7+3」隔離需要，故必須粵港雙方都同意目標。根據港府新聞公布，若達成共識，會按程序報請批准，但無列明是否國務院批准。

被問及本港抗疫「終局」為何，李家超說抗疫措施方向是在保護高風險者及公共醫療可應付疫情的基礎下，容許社會最大空間，同時盡量最大程度與國際接軌。

特首辦發言人昨晚重申，會繼續「不躺平」及根據科學精準識別風險級別等防疫政策防控疫情。

上月曾經深圳灣到廣東的陳小姐（化名）說，由於深圳灣過關等候即時檢測結果及轉送當地隔離酒店需時及文件繁瑣，認為在港「逆向隔離」有一定吸引力。不過她說，入住內地檢疫酒店只能抽籤，且會扣起藥物及不能叫外賣，希望在港可有選擇。

田北辰陳恒鑌倡採內地檢測標準 派員來港

身兼港區人大代表的實政圓桌田北辰及民建聯陳恒鑌均建議採用內地核酸檢測標準，並派員來港協助執行。田北辰認為，可外判內地派員來港檢測，並認為港府毋須動用隔離酒店，反而可在河套區興建有獨立廁所及冷氣的組合屋，長遠更可避免依賴內地設定過關配額。

陳恒鑌亦稱，現時返內地健康驛站的港人，核酸檢測標準亦是按國家標準，相信問題不大。他又建議，本港隔離站內的工作人員亦需閉環管理，並由內地衛健委派人協助監督及管理。

醫療衛生界議員林哲玄認為，根據Omicron潛伏期，入境內地者在香港檢疫4天已足夠。他續稱，當局需確保檢疫設施的工作人員不會染疫，認為可安排內地人員來港管理讓內地安心，或對本港人員閉環管理。

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