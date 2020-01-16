大灣區GBA專題：通關無期 北上送月餅有法

明報記者 黃清瑤

雪糕月餅冰皮月餅不能寄送內地

順豐速運由今年7月28日起，客戶可以透過「E順遞」投寄月餅至內地，但要留意月餅價值不能超過800元人民幣。另外，雪糕月餅、冰皮月餅及含肉類的月餅都不能夠寄送到內地。由於屬非一般郵寄產品，因此每次寄送都會收取8港元附加費及25港元高峰資源附加費。

倘若考慮使用順豐寄送月餅，要留意在投遞當日需要先在順豐香港官方網頁，或順豐香港SFHK App清關服務專區上傳相關的購物發票或購物截圖，及收件方的身分證明文件。此外，客戶須承擔因快件產生的關稅及如申報不符而造成的查驗延誤和相關費用。

從順豐網站可見，全國劃一收費，首1公斤運費為48港元，之後每0.5公斤收費為7港元。假設一盒4個裝雙黃白蓮蓉月餅，連同禮盒共重950克。一般寄件都會加購紙箱，收費大約為10港元，運費連同紙箱費以及附加費，運費總額為91港元。

除了順豐速運，其他日常使用的集運公司，大部分都有寄件到內地的服務，如圓通速遞。倘若要寄件到內地，主要有3種方式收件：首先是電話落單，客戶於辦公時間內致電，公司就會安排有關人員到指定地點收件。

其二是網上落單，可以在圓通的網頁填寫寄件人姓名、聯絡資料、寄件內容，就會按照指定地點收件。第三是可以在淘寶網店落單以安排收件。當公司收到物件後，會安排專車將貨品送到圓通深圳分發中心，再以轉機或汽車運送到各個省市。內地限制進口食品包括有鮮肉、水果、蔬菜。

港月餅品牌內地網店 毋須另付運費

除了透過坊間的速遞公司，其實也可以選擇香港品牌的內地網店。優勢是一個價錢已經包括食品費用及運費，如果對這些店舖食品的質素感到憂慮，可選擇香港製造的月餅品牌。當中就以奇華餅家為例，香港官方網站列明產品在香港製造，如果要寄送月餅到內地，可以進入「奇華禮餅專家」淘寶天貓官方旗艦店。

香港客戶可以直接在網店購買香港製造的月餅，再直接送遞到內地親友手中。價錢方面，就以迷你蛋黃蓮蓉月禮盒為例，天貓旗艦店費用為218元人民幣，香港網店售價為225港元。雖然內地網店價錢略貴，不過就全國免運費，無論寄送深圳或遠至北京，都毋須額外繳付運費。

美心月餅亦有天貓官方旗艦店，優勢是可以購買流心奶黃月餅、傳統月餅、其他蛋卷曲奇，以及港人難以運送到內地的冰皮月餅。價錢方面，以流心奶黃月餅為例，價錢為318元人民幣，遠高於香港網店的278港元；又例如七星伴月冰皮月餅的內地網店售價為338元人民幣，香港網店價錢只是230元。

另外要留意，在內地天貓淘寶網站購買的月餅，月餅罐可能會寫上簡體字，令消費者或親友疑惑，月餅是否在香港製造。公司解釋，簡體字是用來符合內地法律法規要求，用於進口報關的版本。因此無論是簡體字抑或繁體字，都是香港製造。

在香港有多間分店的皇玥，早於2019年在淘寶開設天貓旗艦店，除了流心奶黃月餅，還有雞蛋卷、蝴蝶酥、曲奇禮盒等。價錢方面，以陳皮紅豆沙月餅作比較，內地天貓旗艦店售價為318元人民幣，價錢已包括內地運費；香港價錢為328港元，差距不大。

總括而言，如果並非特別牌子，又想送贈月餅給予遠方的親友，最理想是選擇淘寶天貓旗艦店，價錢雖略高於香港，但優勢是毋須額外繳付運費，如上所述更可寄送冰皮月餅，款式類型更廣泛。

[活在灣區]