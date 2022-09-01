城大畢業生薪酬按年升17%

八大全升 失業就業不足同跌0.8百分點

據教資會數字，2020/21學年有21,796名畢業生，88.4%人回應調查。八大當中平均年薪最高3間院校過去兩年維持不變，2020/21學年及2019/20學年最高依次為港大、中大及教大，最新平均年薪分別為34.9萬、32.9萬及32.2萬元，相當於月薪約2.91萬、2.74萬及2.68萬；最低為嶺大，平均年薪20.5萬元，即月薪約1.71萬。

八大畢業生整體失業率及就業不足率於2020/21學年亦有改善，兩者按年同樣跌0.8個百分點，分別為2.2%及4.3%；其中城大兩項數字為第二低及最低，分別為1.5%及1.9%。城大表示，因應新冠疫情對全球就業市場影響，城大前年6月撥款1000萬元，推出八大中首個校企合作、協助大學生求職計劃，截至8月已為過去3年畢業生提供逾9000個職位空缺。

未求職已移民佔比翻倍

另外，調查顯示2020/21學年畢業生有73%全職就業，較去年微升0.5個百分點，不過仍較疫情及反修例風波前的2017/18學年高位低6.1個百分點。而移民、未有求職等畢業生比例則上升，調查中畢業生就業情况「其他」一項，包括「未有求職的畢業生」、「已移民的本地畢業生」及「返回原居地升學或就業的非本地畢業生」，佔比由2017/18年度的3%升至2020/21學年的6.3%。