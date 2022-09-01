暑假尾聲續「撲書」 家長嘆逛20間仍未齊

漢榮書局在開學前一天仍有買書的人龍。和升讀中四兒子一起來的楊太稱，自從23日選科結果出爐後，已走遍西營盤、銅鑼灣，太古、北角及油麻地共10至20間書局，但仍欠公民科及化學科課本，「有些隔兩三天又去，擔心有新貨到，有一間去了四五次，真的很頭痛」。她諒解今年疫情令買書更困難，但認為書局有責任為該區學生訂書，「可以遲，但要給我途徑買到」。

女兒同樣升讀中四的戴先生稱，往年學校不常用課本，故8月尾才開始買書，現時中、英文科課本仍有一半未齊。他說，多個科目推出新版課本，不能買舊書令書費增加逾千元。

梁先生昨到女兒升讀中一的學校取書，卻因學校行政及溝通等問題發現未有訂書，要立即向公司請假四出「撲書」。他到訪將軍澳及油麻地兩間書店，但仍欠10多本課本。若未能買齊書，他會向社工求助，希望能影印課本給女兒上課。他又希望新學年能恢復全日面授，減少女兒在網上流連的時間，「花了很多時間在網上學習，連帶網上遊戲、視頻，接觸很多在這年紀不應接觸的信息」。

書店料同業不敢多訂貨 開學或更難買

石漢基稱，有數間大型出版社因貨倉在內地，安排船期有難度，未能連續供貨，而供貨時間由以往兩三天延遲至一周至10天，難預計學生何時才買齊書。

他又稱，由於難以推算銷量及臨近開學，很多書局都不敢訂太多貨，「不會拿太多錢存貨，因賣剩的貨就是垃圾」。他希望出版社容許書局退回未售出的課本，鼓勵書局訂書供家長購買。