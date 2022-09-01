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高院陸啟康任選管會主席 議員盼優化選舉程序 推電子派票點票

【明報專訊】政府昨日公布，特首委任高等法院原訟庭法官陸啟康（圖）擔任選舉管理委員會主席，接替早前卸任的法官馮驊，任期為期3年至2025年。民建聯立法會議員陳勇期望陸啟康領導選管會優化選舉程序，包括推動電子派票和點票，以及檢討投票時間等。

政府發言人表示，陸啟康出任司法人員27年，曾於各級法院及審裁處任職，經驗豐富，有信心選管會在其領導下妥善履行職責。有別過去兩任選管會主席馮驊及彭鍵基出任主席前曾擔任特首選舉的選舉主任，陸啟康以往沒有處理選舉的經驗。

未如前兩任曾當特首選舉主任

馮驊任內屢被建制派批評，新民黨立法會議員李梓敬稱馮驊表現欠佳，例如去年選委會選舉點票安排混亂，認為換人是適當決定。對於有建制派建議檢討選管會主席須由高院法官出任的法例，李梓敬認為日後可擴闊出任資格，但陸啟康剛獲委任主席，可先觀察表現再討論修例。陳勇則說，馮驊卸任半個月後政府方委任繼任人，憂慮是否欠缺適合或有興趣的法官領導選管會，期望政府對修例持開放態度。

陸啟康現時是負責高等法院知識產權案件表的法官，曾審理多宗涉及知識產權和遺產案件，近期處理案件包括已故歌星梅艷芳胞兄梅啟明入稟控告電影《梅艷芳》侵權，以及已故全國政協副主席霍英東家族爭產案。

相關字詞﹕馮驊 陸啟康 選舉管理委員會

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