男子涉致電萬次擾法官 申押後1年閱「千頁計」文件遭拒

官自言常收滋擾電話

「好多人以為濕碎，其實唔係」

被告陸志榮（現58歲）被指於2021年5月至7月間犯案。控方甫開庭指出，被告今年7月22日去信法庭要求將案件押後一年，控方反對申請。無律師代表的被告表示，今年7月收到5個文件夾共2500頁，上周再收到9個文件夾，他工作繁重，本身有肝病、抑鬱等，近期更確診新冠病毒「未完全康復」，同時要照顧年邁母親，申請押後一年閱讀文件，再考慮是否聘請律師。

法官即關注「你用咩碼入嚟？」，被告稱其手機早前被警方檢取，早上填寫表格進入法院。他再補充稱，他在8月14日確診，之後做幾次快速測試均為陰性，但仍有咳嗽等病徵，法官隨即着傳譯主任及警方案件主管「坐開啲先」。

被告早前確診仍有咳 官着他人「坐開啲」

法官指出，被告要求押後的時間過長，又提到「我成日都收到呢啲電話，各式各樣嘅威脅都有，好多人以為好濕碎，其實唔係，唔好覺得打個電話捉我唔到、最多罰幾千蚊」，強調控罪嚴重，罪成或可判監，須嚴肅處理，認為可先押後兩周。

官押後再訊 促告知會否聘律師

被告表示需時核對通訊紀錄，時間太短「超人都做唔到」。法官聞言稱「聽你講要核對資料，似乎係你做」，提醒他如果證據強烈，要考慮認罪與否。被告續指法庭有眾多案件要處理，「點解要審我呢單先？」，質疑法庭及律政司「蝦我無律師」。

法官表示不想糾纏下去，決定給予3星期時間，要求被告在9月20日告知法庭會否聘請律師。被告再斥法庭偏幫控方，自言是司法下的犧牲者。法官幾度重複下次聆訊日期後便離開。

【案件編號：HCMP 649/22】