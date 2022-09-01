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4匪刀槍劫表行 3分鐘掠值千萬名表 兩匪指嚇 兩匪掃百隻表入袋 警查手槍真偽

【明報專訊】銅鑼灣一間表行昨午1時許發生持械劫案，4名年約30多歲男賊人持疑似手槍、刀及鐵槌，劫去80至100隻名表，並乘接應私家車逃去。手表價值約1000萬港元，店舖損失仍在點算，案件交由港島總區重案組跟進。

警稱4匪以本地話表示行劫

事發昨日下午1時05分，一男一女職員在銅鑼灣駱克道441號地下「謝氏錶集」看店。一名身穿黑衣、戴黑帽賊人率先進入表行，從後背取出疑似手槍指向男負責人，另一名身穿藍色外套的賊人則以約45厘米牛肉刀指向女店員，其餘兩名黑衣賊人帶同一個大型黑色手提袋入店。男負責人在刀槍指嚇下告知賊人玻璃櫥窗鎖匙在抽屜，持袋兩男其後用鎖匙打開櫥窗合力將大批陳列手表放進袋中。直至袋內放滿手表，4人即離店，行劫過程約3分鐘。據了解，被劫名表包括勞力士及愛彼（Audemars Piguet）。

港島總區重案組第二隊總督察張嘉榮表示，4名男子以本地話向職員表示行劫，其中3人分別以疑似手槍、牛肉刀及鐵槌指嚇兩名職員，賊人搶走約80至100隻名表後，乘上停泊在謝斐道的私家車逃去。他說，兩名職員無受傷，尚未確認該支手槍真偽，警方將追查犯人有否「踩線」、有否集團操縱及接應車輛行蹤等。

將調查是否涉集團操縱

警方獲悉報案後派員在港九一帶追截，重案組探員及鑑證科到場翻查閉路電視、在店內掃取指模，部分警員身穿避彈衣，警犬亦奉召到場。警方在附近地下發現5枚煙頭，懷疑與案件有關。警方呼籲，目擊者可致電2860 7834或9886 0043聯絡警方。

相關字詞﹕手槍 行劫 劫案

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