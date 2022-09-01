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潛逃青年認6‧12集結 明年再訊

【明報專訊】今年7月13日警方於西貢拘捕中槍男生曾志健等4名涉棄保潛逃男子，當中一人於2020年10月缺席6．12金鐘非法集結案的聆訊，昨被押到東區裁判法院，承認各一項非法集結和管有危險藥物罪；求情稱一時愚蠢才棄保潛逃，並為耽誤法庭和其他被告的時間感抱歉。裁判官將案件押後明年1月5日再訊，待其他被告一併判刑及11月終審法院的非法集結上訴案判辭。

控方考慮加控棄保潛逃

本案被告依次為學生王愷銘（案發時19歲，下同）、羅兆赫（22歲）、廚師馮智彬（28歲）及侍應郭叡軒（22歲）；梁耀安（25歲）和何沛鍇（20歲）早前已認罪，王愷銘昨承認兩罪。控方稱考慮是否加控王愷銘棄保潛逃罪。除王外其他人可繼續保釋外出，梁和何申請更改保釋條件為現金2萬元，獲法庭批准。

控方案情稱，2019年6月12日夏慤道發生暴力事件，晚上8時半後逾千名示威者佔據夏慤道行車線，用鐵馬和雪糕筒組成路障，有示威者揮起英國國旗、向警員掟雪糕筒。有片段拍到王愷銘在夏慤道行車線用雜物和鐵馬堵路。警方同年8月27日在慈雲山秀芳花園商場外拘捕他，並在其袋中搜出小量大麻草。

早前被告曾犯一宗刑事損壞案，判一年感化令；他於感化期間吸食大麻，沒按時聯絡感化官，違反感化令，被判入戒毒所。辯方望法庭能即日判刑，考慮判被告入戒毒所，因本案亦牽涉危險藥物罪，遭裁判官拒絕。

【案件編號：ESCC134/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕東區裁判法院 棄保潛逃 大麻草 非法集結罪 金鐘 612衝突 反修例事件

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