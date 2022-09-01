急救員上訴駁回 官：救人不等於中立

上訴人陳佐豪（案發時25歲）早前被裁定暴動及無牌管有無線電訊器具罪成，被區域法院法官姚勳智判囚4年及罰款5000元，同案另外6人則無罪。陳不服暴動罪定罪上訴，案件由上訴庭法官彭偉昌、潘敏琦、彭寶琴審理。

控方案情稱，上訴人被截停時與一名穿黃色反光背心女子及一名黑衣男同行，警員與上訴人糾纏時，黑衣男以雨傘打了警員一下才與女子逃去；辯方則力陳上訴人是義務急救員，與女子同行；雖然他身上只有6包繃帶，沒其他急救用品，但或是與女子共用用品。

「自我設定的角色隨時可變」

判辭重提上訴庭法官彭偉昌質疑，兩軍對壘亦可有醫護兵，不等於角色中立；將例子引伸至暴動現場，只要急救員行為符合暴動罪元素，即參與暴動；即使上訴人喊「我係急救員（First Aider）」，亦不能證明他是急救員，因他「自我設定的角色根本就隨時可變」。

上訴另一爭議是，原審法官是否錯誤認定上訴人必然與黑衣男同伙，而非與女子一同擔任急救員。判辭反駁，辯方在原審時將該女子扯進辯方的案情，「原本就相當牽強」，因沒證據顯示該女子做過什麼及背囊有什麼物資，難以推論上訴人是否與女子同伙擔任急救員，不認為原審法官出錯。

同行黑衣人襲警 推論屬同陣營

而上訴人衣著與黑衣男較相似，他與警員糾纏時，黑衣男更出手襲警，法庭可因而推論他們屬同一陣營，「有默契地因剛發生過的暴動而逃走」。加上上訴人披護甲、攜對講機，是「強而有力的證據」顯示他曾參與暴動，駁回上訴。

【案件編號：CACC 14/21】

（反修例風暴）