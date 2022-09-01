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港聞二

製「師長攻略」拍短片 助防罪教育

【明報專訊】警方數字顯示，上半年被捕10至20歲青少年有1245人，較去年同期1519人跌約18%。警務處長蕭澤頤重申青少年罪行「一宗都嫌多」，冀各持份者合作防止青少年被犯罪集團利用。他稱今起會派發《青少年罪行誌．師長攻略》宣傳刊物，配合一系列青少年防罪短片，冀「救得一個得一個」。

蕭澤頤日前接受訪問稱，上半年青少年被捕數字較去年同期下跌，惟不少青少年被利用參與非法活動，包括9名學生涉嚴重毒品案被捕；刑毁案件被捕67名年輕人當中46人是學生；涉被賣淫集團利用作賣淫活動而被捕的12人亦有11人是學生。他引述販毒被捕者稱，疫下毋須上學，在街流連時被利誘犯案；亦有販毒集團游說年輕人倘被捕判刑亦不重，令其心存僥倖鋌而走險。

警方印製兩萬本《青少年罪行誌．師長攻略》宣傳刊物，將在9月上旬派發予全港逾470間中學和20間辦學團體，並上載至警方和教育局網站等。刊物涵蓋5種常見青少年罪行，包括網上求職騙案和裸聊勒索等。公共關係部（傳媒聯絡及支援）高級警司梁仲文稱，有師長稱不懂選取真確資訊，部分家長亦稱生活忙碌，未必能消化過多資訊，故刊物設「師長攻略」提供建議和行動以助節省資料蒐集的時間。

考慮發適當信息予高小生

因應青少年防罪教育，蕭稱前年起成立工作小組，加強與中學校長會等持份者溝通。與會者建議製作更多短片，讓師長與學生討論，故警方同時製作多段防罪宣傳片。量度成效方面，蕭稱警方定期審視青少年罪行數字，一旦察覺罪行新趨勢便會加強相關宣傳；又考慮把合適信息發放予高小學生，冀「愈廣泛發放愈好」。

相關字詞﹕青少年罪案 蕭澤頤 警務處

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