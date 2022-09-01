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「倘逼他們埋牆角 整個社會找數」 蕭澤頤籲助反修例青年求學就業

【明報專訊】警方8月初公布未來策略方針，提及警隊需聯繫社會各界，包括不滿警隊的人。警務處長蕭澤頤受訪表示，不能強迫年輕人支持或喜歡警隊，惟盼年輕人守法；又稱不論警隊與年輕人關係如何，防止年輕人誤入歧途都需社會配合。他呼籲社會給反修例被捕青年機會，若逼青年「埋牆角」，最終受害不止是青年，而是整個社會「找數」；如不給年輕人希望，最開心是「推他們出來犯事」的人，該些人或會稱「社會不給予機會，所以你們要繼續抗爭」。

明報記者 施晉宇

反修例事件至今3年，約4000名學生被捕，多人判囚，警民關係一度緊張。蕭澤頤日前宣傳防止青少年犯罪刊物時，稱過去兩至三年以不同渠道接觸青年，稱不少年輕人現時很支持警方，惟強調可做得更好。被問如何協助反修例被捕年輕人重投社會，蕭稱警方一直與不同團體合作，樂見各團體和學校給年輕人機會。他稱曾與「黑暴」期間犯案的青年接觸，認為他們長時間受社交媒體的假新聞和假消息影響，指事件是「謊言共同體」；當情况緩和，不少年輕人感悔意，明白最關心自己的是家人，而非背後推他們犯法的人；且他們在「黑暴」前沒刑事紀錄，已承擔法律後果，呼籲社會給予他們讀書或工作機會。

安排少訊北上 加強國情教育

他又稱「黑暴」反映年輕人對國家認識不多，未來警隊會加強工作，包括通關後安排少年警訊到內地了解國情，並與內地年輕人交流；若有機會亦會安排少訊在內地參與國際運動賽事，認為是很好的媒介，增加其對中國人身分的自豪感。

狄志遠倡認罪者納警誡免案底

對於部分建制派持續「抽秤」反修例被捕青年，新思維立法會議員狄志遠認為，這種「散播仇恨、製造對立」行為對復和無幫助，既然警方等紀律部隊主動支援犯案年輕人，社會各界應保持寬容態度接納。他解釋，不少涉反修例案青年無犯罪動機，只期望反映不滿政府及為推動社會進步而有不恰當行為，相信他們不會再犯法；建議警方將認罪年輕人納入警司警誡，避免刑事紀錄影響生涯規劃。

團體：近來多機構態度轉正面

主要協助反修例被捕青年提供心理輔導的「蛻變計劃」，去年推出「生涯重塑篇」協助他們求職和就學。項目總監麥曉暉稱，計劃前年成立至今已協助逾百青年，估計隨着社會氣氛趨緩和，且各界對相關議題認知增加，不少辦學團體和商業機構近半年來態度轉趨開放和正面，舉例接獲不同企業提供就業機會，涵蓋餐飲、影視製作和服務業等。至於警務處和懲教署合辦「並肩同行」計劃，相關部門不時轉介個案予蛻變計劃，麥稱他們會盡量配合，為個案提供求職和就學協助。

港區省級政協委員聯誼會和香港政協青年聯會昨稱，協助「黑暴」期間被捕青年重新出發的「同心圓計劃」推行至今大半年，已透過懲教署轉介，為他們配對就業和就學機會。聯誼會會長施榮懷說，很高興得悉受助個案痛改前非，證明年輕人即使犯錯，只要社會給予機會和引導，就會重回正軌，令年輕人、家庭及社會更穩定。

相關字詞﹕蛻變計劃 反修例事件 警民關係 警務處長蕭澤頤

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