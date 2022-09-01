4日兩度巴士非禮同一女乘客 24歲男囚21日

被告林楚健（24歲），被控於2022年8月26日及8月29日，於荃灣近眾安街及荃灣荃景圍近天橋的九龍巴士路線號碼58M上猥褻侵犯女子X。

被告廣州畢業 來港從事測量

辯方求情時稱，被告畢業於廣州商學院，其後來港從事測量，為他首份工作，稱被告因工作壓力大才犯案，冀法庭輕判。案情指，8月26日約早上7時許，事主X穿著短裙，乘搭由荃灣駛往屯門的58M巴士，並於大窩口上車。被告坐在事主右方，被告大腿觸碰事主大腿。事主一度避開，但被告繼續，更把左手放在大腿外側，手背觸碰事主大腿，歷時約10分鐘。事主驚慌隨即下車。

3天後，穿著短裙的事主乘坐同一架巴士，被告再次跟隨事主及坐在其右方。事主感到右大腿「畀人掂」，發現被告的手背觸碰其大腿。事主認得被告，遂立即離開及通知車長，案件報警處理。被告被捕後，警誡下稱「我認罪，我控制唔到自己，所以左手掂到佢大髀一分鐘」，又稱「個女仔著短裙好吸引，我一時控制唔到自己，先至用大髀同手背摸佢」。

【案件編號：WKCC 3092/22】