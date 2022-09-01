摸貨轉售物業食價1500萬 地產代理囚6年半

求情稱財困初犯 被捕7年壓力大

被告蟻樂祺（現年35歲）案發時為持牌地產代理，擁有兩間投資公司。辯方求情指出，被告2005年起從事地產，其公司於2015年結業。他因本案遭買家何氏夫婦入稟高院民事索償，2020年被裁定須支付逾1000萬元，惟他未能償還，被頒令破產。辯方續稱，被告因財困而初次犯案，被捕至今約7年承受沉重壓力。

官稱涉款額大 違代理人受信責任

被告2014年向何氏夫婦訛稱，天水圍嘉湖山莊一個商場舖位叫價3200萬元，事實上該舖業主以1900萬元放售。被告的公司則與舖位業主簽訂臨時買賣合約，「摸貨」轉售舖位予何氏夫婦。被告沒披露所涉實際權益，隱瞞原業主放售價，意圖詐騙買家以2856萬元購買，致多付逾956萬元。另外，被告被指向該夫婦隱瞞青山道工廈兩個單位叫價2600萬元，意圖詐騙買家以約3143萬元購買物業，令她多付551萬元。

林官信納何氏夫婦證供，指被告起初否認涉案單位「摸貨」，之後改口承認，而何太質問被告時流露不忿，並非假稱。被告屢次表明缺乏資金，但他迅速決定以賣家叫價的1900萬元購入商場舖位，沒與賣家周旋，林官認為，他是肯定有人將會買入單位。林官續指，被告於涉案交易抬高叫價，違反代理人受信責任，考慮到他受案件長時間負擔等因素減刑後，判監6年半。

【案件編號：DCCC 1171/18】