安樂圍標案 3職員董事准列保密圈子

【明報專訊】前律政司長鄭若驊的丈夫潘樂陶，旗下的安樂工程集團捲入圍標指控，涉與競爭對手信興集團在空調工程項目中合謀定價及圍標等，違反《競爭條例》。競委會今年6月入稟競爭事務審裁處展開法律程序，由於涉及敏感商業資料，審裁處早前設立「保密圈子」，供圈內人查閱資料。競委會建議將3名職員及公司董事剔出圈子，以免促進反競爭行為，審裁處昨頒下判辭，裁定上述人物有需要查看資料，可列入圈子。
申請人為競爭事務委員會；7名答辯人為安樂機電設備工程及安樂工程集團（合稱「安樂」）、信興機電工程及信興集團（合稱「信興」）、安樂高級工程師佘嘉偉和鄭潔純，以及信興高級經理關兆堅，被指在2015年2019年間違例。
判辭指，根據《競爭條例》，競委會有權要求答辯人提供資料，但部分涉及機密資料，例如競爭對手商品或服務定價，一旦向公眾披露或促進反競爭。故此當競委會認為披露會造成反競爭效果，須向審裁處提申請以限制機密資料的披露。
競委會倡剔出圈子免反競爭
官稱沒有正當理由
本案而言，競委會只允許答辯方的法律代表列為「保密圈子」成員，建議將3名作為職員的答辯人即佘嘉偉、鄭潔純及關兆堅，以及涉案公司董事剔出「保密圈子」外。審裁處主任法官夏利士在判辭中反駁，稱上述人物需了解證據，才可給予律師指示，而董事無法查看資料，亦會影響公司下重要決定，競委會沒有正當理由將上述人物剔出，裁定他們可列入。
競委會申請在原訴通知書上刪去答辯人以外的名字，法官稱競委會誤以為獲批保密令屬常規，着競委會重新考慮。另外，法庭將於今年12月1及2日開庭處理信興剔除訴訟的申請。