港聞

港聞二

安樂圍標案 3職員董事准列保密圈子

【明報專訊】前律政司長鄭若驊的丈夫潘樂陶，旗下的安樂工程集團捲入圍標指控，涉與競爭對手信興集團在空調工程項目中合謀定價及圍標等，違反《競爭條例》。競委會今年6月入稟競爭事務審裁處展開法律程序，由於涉及敏感商業資料，審裁處早前設立「保密圈子」，供圈內人查閱資料。競委會建議將3名職員及公司董事剔出圈子，以免促進反競爭行為，審裁處昨頒下判辭，裁定上述人物有需要查看資料，可列入圈子。

申請人為競爭事務委員會；7名答辯人為安樂機電設備工程及安樂工程集團（合稱「安樂」）、信興機電工程及信興集團（合稱「信興」）、安樂高級工程師佘嘉偉和鄭潔純，以及信興高級經理關兆堅，被指在2015年2019年間違例。

判辭指，根據《競爭條例》，競委會有權要求答辯人提供資料，但部分涉及機密資料，例如競爭對手商品或服務定價，一旦向公眾披露或促進反競爭。故此當競委會認為披露會造成反競爭效果，須向審裁處提申請以限制機密資料的披露。

競委會倡剔出圈子免反競爭

官稱沒有正當理由

本案而言，競委會只允許答辯方的法律代表列為「保密圈子」成員，建議將3名作為職員的答辯人即佘嘉偉、鄭潔純及關兆堅，以及涉案公司董事剔出「保密圈子」外。審裁處主任法官夏利士在判辭中反駁，稱上述人物需了解證據，才可給予律師指示，而董事無法查看資料，亦會影響公司下重要決定，競委會沒有正當理由將上述人物剔出，裁定他們可列入。

競委會申請在原訴通知書上刪去答辯人以外的名字，法官稱競委會誤以為獲批保密令屬常規，着競委會重新考慮。另外，法庭將於今年12月1及2日開庭處理信興剔除訴訟的申請。

【案件編號：CTEA 2/22】

相關字詞﹕信興集團 安樂工程 合謀定價 潘樂陶 競爭事務委員會

上 / 下一篇新聞

食環指違約 30載東寶小館倏結業 「4攤檔承租人非獨資經營」 經理：多年同一方式營運
食環指違約 30載東寶小館倏結業 「4攤檔承租人非獨資經營」 經理：多年同一方式營運
租約列明須獨資 發終止書7日後還檔
租約列明須獨資 發終止書7日後還檔
食客難忘「戰鬥碗」 嘆失歡樂聚腳地
食客難忘「戰鬥碗」 嘆失歡樂聚腳地
三跑貪污多起訴5人 涉工頭工人逾20萬回佣
三跑貪污多起訴5人 涉工頭工人逾20萬回佣
視像出席帶路論壇 提四點希望 韓正冀港鞏國際地位 續當對外窗口
視像出席帶路論壇 提四點希望 韓正冀港鞏國際地位 續當對外窗口
星洲撐港入RCEP 東盟各國推銷投資機會
星洲撐港入RCEP 東盟各國推銷投資機會
民建聯訪東盟國家 李慧琼：印尼重中之重
民建聯訪東盟國家 李慧琼：印尼重中之重
摸貨轉售物業食價1500萬 地產代理囚6年半
摸貨轉售物業食價1500萬 地產代理囚6年半
4日兩度巴士非禮同一女乘客 24歲男囚21日
4日兩度巴士非禮同一女乘客 24歲男囚21日
「倘逼他們埋牆角 整個社會找數」 蕭澤頤籲助反修例青年求學就業
「倘逼他們埋牆角 整個社會找數」 蕭澤頤籲助反修例青年求學就業
製「師長攻略」拍短片 助防罪教育
製「師長攻略」拍短片 助防罪教育
「8‧31」3年 太子站拘叫囂少年
「8‧31」3年 太子站拘叫囂少年
急救員上訴駁回 官：救人不等於中立
急救員上訴駁回 官：救人不等於中立
潛逃青年認6‧12集結 明年再訊
潛逃青年認6‧12集結 明年再訊
4匪刀槍劫表行 3分鐘掠值千萬名表 兩匪指嚇 兩匪掃百隻表入袋 警查手槍真偽
4匪刀槍劫表行 3分鐘掠值千萬名表 兩匪指嚇 兩匪掃百隻表入袋 警查手槍真偽
男子涉致電萬次擾法官 申押後1年閱「千頁計」文件遭拒
男子涉致電萬次擾法官 申押後1年閱「千頁計」文件遭拒
34歲男子體育館打籃球猝死
34歲男子體育館打籃球猝死
印尼漢獲撤法庭攝影罪 電話充公
印尼漢獲撤法庭攝影罪 電話充公
兩煞凌晨山林道揮刀傷人劫手袋
兩煞凌晨山林道揮刀傷人劫手袋
高院陸啟康任選管會主席 議員盼優化選舉程序 推電子派票點票
高院陸啟康任選管會主席 議員盼優化選舉程序 推電子派票點票
暑假尾聲續「撲書」 家長嘆逛20間仍未齊
暑假尾聲續「撲書」 家長嘆逛20間仍未齊
城大畢業生薪酬按年升17%
城大畢業生薪酬按年升17%
大灣區GBA專題：通關無期 北上送月餅有法
大灣區GBA專題：通關無期 北上送月餅有法
大灣區GBA專題：內地食品送境外 EMS價廉DHL快速
大灣區GBA專題：內地食品送境外 EMS價廉DHL快速
大灣區GBA專題：國民富起來 小龍蝦大閘蟹月餅面世
大灣區GBA專題：國民富起來 小龍蝦大閘蟹月餅面世
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】陳蕾張天賦任表演嘉賓 嶺大Sing Con會員限定
【Emily】陳蕾張天賦任表演嘉賓 嶺大Sing Con會員限定
【Emily】大埔康體大樓停車場 月租都無得留位
【Emily】大埔康體大樓停車場 月租都無得留位
【Emily】區議員劉勇威留台侍親
【Emily】區議員劉勇威留台侍親
【Emily】新思維黃俊瑯 話要同湯家驊個黨分手
【Emily】新思維黃俊瑯 話要同湯家驊個黨分手
【Emily】中大民調：76%人無支持任何政黨政團
【Emily】中大民調：76%人無支持任何政黨政團
【Emily】青民向劏房學童派開學包
【Emily】青民向劏房學童派開學包