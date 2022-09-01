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視像出席帶路論壇 提四點希望 韓正冀港鞏國際地位 續當對外窗口

【明報專訊】國務院副總理韓正昨日以視像方式出席「一帶一路高峰論壇」致辭，期望香港鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放的營商環境，拓展國際聯繫，並繼續發揮對外文化交流窗口作用，對香港參與「一帶一路」建設提出「四點希望」。特首李家超表示，香港擁有連繫東西方長期經驗，認為本港依靠一國兩制，世界沒有其他地方比香港做得更好。

李家超：港擁連繫東西方長期經驗

本港自2016年每年均舉辦「一帶一路高峰論壇」，翻查資料，上一次有中共中央政治局常委出席論壇已是2016年，時任全國人大常委會委員長張德江出席致辭，顯示北京對今次論壇的重視程度。

韓正昨日致辭時表示，香港是一帶一路積極參與者、貢獻者和受益者，並對香港參與一帶一路建設提出四點希望。韓正指出，香港是一帶一路重要節點，期望香港能與更多國家更緊密交流和合作，擴大經貿合作網絡，鞏固本港國際金融、航運、貿易中心地位。他期望香港深化與內地合作，更積極和主動融入國家發展大局。

罕有提具體期望 撐港保普通法制度

韓正於演辭中罕有提出具體期望，包括希望香港與帶路其他國家增加教育和科技合作，吸引更多學生和學者來港留學研究，發揮對外文化交流窗口作用。他也希望香港加強專業服務，為帶路提供法律、航運、金融、諮詢等，亦支持香港保持普通法制度。

除韓正視像致辭，多名中央官員亦有在論壇致辭，中聯辦主任駱惠寧也有出席。商務部長王文濤表示，國家會推動香港盡早加入「區域全面經濟伙伴協定」（RCEP），並強化香港連繫內地和海外的樞紐功能。發改委副主任林念修則稱，將進一步暢通融資渠道，推動香港深度參與區域經濟合作，同時支持本港建立離岸人民幣生態系統。

李家超發言時表示，一帶一路將人與生意聯繫在一起，而香港擁有連繫東西方的長期經驗，認為本港依靠一國兩制，世界沒有其他地方比香港做得更好。他強調香港長期支持自由市場及多邊主義，相信本港融資、專業服務及創新科技等優勢均可在一帶一路中發揮。

各官員讚港優勢 建制政黨撐韓講話

各政府官員均有在論壇不同環節發言，財政司長陳茂波表示，香港擁有多項優勢為一帶一路國家提供專業服務，包括貨物、資本和資訊自由流通、低稅制、開放及友善營商環境等。律政司長林定國稱，香港將致力完善法律制度，更好地服務國際社會，提供多元化的爭議解決方案。

貿發局主席林建岳認為，韓正演講顯示本港屬一帶一路重要節點的角色，以及香港「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢，稱韓正的「四點希望」不但明確香港在一帶一路的優勢定位，更為下一步工作指明方向，呼籲香港各界應全力落實。

多個建制政黨發聲明，表示支持韓正講話，經民聯促請政府將香港發展成亞洲醫療健康投資平台，招攬人才來港，善用機場三跑強化國際航空和物流樞紐的地位。

相關字詞﹕李家超 一帶一路高峰論壇 韓正

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