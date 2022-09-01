三跑貪污多起訴5人 涉工頭工人逾20萬回佣

31歲被告庄恢濤及41歲黃德厚分別是德鑄工程有限公司（下稱德鑄）工頭及德鑄前建築工人，被控10項罪名，包括一項代理人索取利益、4項代理人接受利益及5項串謀使代理人接受利益。45歲德鑄前工頭蒙智獎被控一項串謀向代理人提供利益、兩項串謀使代理人接受利益及一項串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為。62歲德鑄前工頭周福亮及28歲德鑄前建築工人陳揮程被控一項串謀使代理人索取利益及兩項代理人接受利益。

助工人受僱 日索100至500元

案發時德鑄是三跑項目分判商，負責招聘建築工人，招聘主要靠工人介紹。首宗案件於前年6月至今年3月，庄恢濤涉向其小組一名棚架工索取每個工作天100元非法回佣，並接受非法回佣逾1.8萬元，以協助對方繼續受僱於德鑄。庄及黃涉與他人串謀從另外3名棚架工接受非法回佣逾9.6萬元，以助3人受僱及繼續受僱於德鑄。

第二宗案件於前年8月至去年4月，蒙智獎涉與他人串謀從兩名木工接受非法回佣逾6.6萬元，以助兩人受僱及繼續受僱於德鑄。其中一名串謀者為介紹蒙入職的時任工頭，蒙涉向該工頭提供每個工作天100至200元非法回佣，以助自己受僱及繼續受僱於德鑄。蒙又涉與該工頭串謀指示上述兩名木工及其小組成員向廉署人員虛假陳述，報稱自己及其他工人沒支付回佣予蒙及該工頭。

第三宗案件於前年11月至去年2月，陳揮程涉與周福亮串謀向周福亮小組另一紮鐵工索取每個工作天500元非法回佣；周涉從該紮鐵工接受非法回佣1.4萬元，以助對方繼續受僱於德鑄。