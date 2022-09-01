食客難忘「戰鬥碗」 嘆失歡樂聚腳地

洪先生來到大牌檔與友人聚餐時才獲悉，感到可惜，「無邊幾間可以經營這麼多年」。他說區內有其他大牌檔，惟覺東寶氣氛良好，食物質素不錯，故光顧近20年，笑言「價錢是貴了少少」。他舉例其豬手新鮮，「無死肉味，而且夠脆」。餐桌上各人面前均放置了大牌檔名物「戰鬥碗」，他們稱「戰鬥碗」存放於雪櫃，飲起啤酒來特別冰凉，又說「啤酒要夠凍才好飲」，舉碗時猶如武俠小說場景，「乾杯」具有特色。

播音樂與客共舞 經理表演一字馬

小館常客鄭先生與7名友人聚餐，他稱約每周光顧一次，與員工「好像一班朋友」、「最緊要來到，帶到歡樂給我們」。他笑言餐廳會播放音樂，並一起跳舞，又稱餐廳經理露比最擅長一字馬及breakdance（霹靂舞）。

楊氏夫婦於社交平台獲悉大牌檔或周五結業，即使預計大排長龍仍前來用膳。楊太已光顧餐館10多年，讚揚食物質素好又夠地道，當中「鴨汁荷葉飯」具特色，菜式在其他店舖少見。

名廚安東尼波登讚好

東寶小館過去亦受外地旅客歡迎，獲旅發局網頁推介，更曾獲美國名廚安東尼波登（Anthony Bourdain）在節目介紹，大讚東寶廚師烹調快、食物好。