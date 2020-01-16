食環指違約 30載東寶小館倏結業 「4攤檔承租人非獨資經營」 經理：多年同一方式營運

上周通知明須交場 經理批不近人情

食環署回覆查詢稱，署方發現東寶小館的4個攤檔，4名承租人非以獨資經營者身分經營，於8月3日發出「擬終止租約通知書」，承租人其後作申述。署方續稱，仍有充分證據顯示承租人違反該租約條款，遂於8月26日向各承租人發出「終止租約通知書」，終止簽訂的租約及收回攤檔。署方補充，如承租人不滿決定，可在「終止租約通知書」發出日期起計30天內以書面方式向市政服務上訴委員會上訴。

據東寶小館提供的食環署信件，即使提出上訴，亦須於周五前移走營業工具並交還場地，如繼續「非法經營」，將會被追收直至收回攤檔的「中間收益」，亦可能被檢控。

「逐間登記完 又話你分租」

在大牌檔工作近30年的經理露比表示，過去多年一直以同一方式營運，「營運了20幾年的方法話唔得，還要逐間逐間申請商業登記；做完之後又話你分租，話持牌人不在攤檔經營」。他批評食環署通知時間倉卒，「搬枱搬櫈都做唔到」，大牌檔亦有20多名員工，「20幾人都有20幾個家庭，都要生活，給我們一個星期有什麼可以做，搬雪櫃都有20幾個，枱枱櫈櫈，是否有點不近人情呢？」他稱大牌檔經營30年，與不少客人關係熟絡，「BB仔來畀人抱住，再來的時間抱住BB」，見證他們的成長。被問到會否不捨，他說「天下無不散之筵席」。

梁熙：有權馬上終止 料可寬限收拾

在東寶工作逾10年的敏姐說，要向工作多年的大牌檔告別感不捨，自己多年前由泰國來港定居，結業後將考慮返泰稍息。

立法會議員梁熙認為，店方說法變相承認有違反租約條款，當局作為業主有權馬上終止租約。他同意，該店作為經營了多年的老店，可能要更多時間收拾，相信當局可善用酌情權批准寬限數天，但要派員巡查，確保是真執拾而不是繼續經營。

4舖相連30枱 旅發局曾推介

東寶小館位於北角渣華道街市熟食中心2樓，場內4個舖位相連，放有約30張桌，大牌檔以風沙雞、黃金蝦等地道小炒聞名，以「戰鬥碗」飲啤酒為佳話。過往不少名人曾到訪東寶小館，如美食家蔡瀾、前財政司長曾俊華等，並曾成為電影《去年煙花特別多》的拍攝場地。旅發局網頁也推介稱「東寶小館是一家極受歡迎的餐廳，隱身於一個熟食市場」。

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