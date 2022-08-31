港聞

港聞二

【Emily】染疫孫東會王瑞杰 稱全程戴口罩

【明報專訊】特首李家超計劃今日到廣東出席活動及見內地官員之際，政府化驗社區污水，發現李所住屋苑何文田帝庭園驗出新冠病毒污水樣本，政府會派發快速測試包畀居民自行檢測，以搵出隱性患者。睇番資料，今次唔係首次喺帝庭園驗到污水樣本陽性，5月時試過，當時李家超未上任特首。政府噚日仲公布多區污水樣本驗出病毒，包括大埔多個屋苑、何文田及花墟道附近一帶住宅等。

李家超住所帝庭園污水新冠陽性

政府總部近日成為疫情「重災區」，多名高官染疫，其中創新科技及工業局長孫東周一（29日）晚初步確診並接受隔離，其新聞秘書證實，孫東同日有與訪港嘅新加坡副總理王瑞杰會面，強調孫東全程戴口罩。據Emily了解，包括王瑞杰在內，當日與會者如新加坡駐港總領事王首毅都未被列為密切接觸者。

連日落區視察各區衛生黑點嘅副政務司長卓永興，同原訂今日主持一帶一路高峰論壇嘅商務及經濟發展局長丘應樺，同於上周五（26日）確診，副商經局長陳百里同局長政治助理李世華都被列為密切接觸者。另政府噚日公布，副政務司長嘅政務助理核酸檢測呈陽性。

高官接連確診，港大感染及傳染病中心總監何栢良建議可以加強政總檢測要求，包括首長級以上官員要每日核酸檢測，並確保喺政總返工嘅公務員打齊3針或4針疫苗。

相關字詞﹕何栢良 新冠疫情 孫東

上 / 下一篇新聞

黎智英覆核駁回 警可閱手機新聞材料 官：條例相悖下國安法為先 新聞自由非絕對保護
黎智英覆核駁回 警可閱手機新聞材料 官：條例相悖下國安法為先 新聞自由非絕對保護
港英修訂限新聞自由法例 列檢取新聞材料門檻
港英修訂限新聞自由法例 列檢取新聞材料門檻
疑不滿出餐慢 外賣騎兵涉紅油淋茶記老闆娘
疑不滿出餐慢 外賣騎兵涉紅油淋茶記老闆娘
「紡織大王」方鏗逝世
「紡織大王」方鏗逝世
港醫請假赴意 義助逃難艇近四百人 有幸救難民 無悔染疫瘟
港醫請假赴意 義助逃難艇近四百人 有幸救難民 無悔染疫瘟
兩人道組織營運 「維京號」已救逾千難民
兩人道組織營運 「維京號」已救逾千難民
察老婦墮騙局 銀行職員「拖字訣」助破案
察老婦墮騙局 銀行職員「拖字訣」助破案
工聯晤黃偉綸何永賢 撐高球場計劃不變
工聯晤黃偉綸何永賢 撐高球場計劃不變
環團學者組海洋保育聯盟 推動擴大保護區
環團學者組海洋保育聯盟 推動擴大保護區
認中大廁所偷拍兩女 25歲男警誡稱「做人壓力大」
認中大廁所偷拍兩女 25歲男警誡稱「做人壓力大」
AI無人機驗隧道 省時八成 土拓署生產力局研發 T2路海隧首用
AI無人機驗隧道 省時八成 土拓署生產力局研發 T2路海隧首用
藏火棉學生還押中犯案 圖刪網上資料避查 兩人裁妨司法罪成
藏火棉學生還押中犯案 圖刪網上資料避查 兩人裁妨司法罪成
青年求情稱輕度智障 吐口水襲警囚10周
青年求情稱輕度智障 吐口水襲警囚10周
「12港人」喬映瑜首在港出庭 10月再訊
「12港人」喬映瑜首在港出庭 10月再訊
九旬婦維園晨運被搶手袋
九旬婦維園晨運被搶手袋
醫局月初組瘧疾醫療隊 機場篩查兼遙距揭52宗
醫局月初組瘧疾醫療隊 機場篩查兼遙距揭52宗
指侄仔欺壓及看護軟禁梅媽 梅啟明入稟索償800萬
指侄仔欺壓及看護軟禁梅媽 梅啟明入稟索償800萬
工展會購物節跨中秋 廠商會料疫下人流不減
工展會購物節跨中秋 廠商會料疫下人流不減
大灣區GBA新聞：太地加快灣區投資 廣深打造新地標 行政總裁：區內長足發展 對港策略意義大
大灣區GBA新聞：太地加快灣區投資 廣深打造新地標 行政總裁：區內長足發展 對港策略意義大
大灣區GBA新聞：廣東自貿區 上半年進出口升25% 吸港澳投資255億元
大灣區GBA新聞：廣東自貿區 上半年進出口升25% 吸港澳投資255億元
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】保安局溫提睇《愛回家》賣豬仔一集 卓孝業現身片尾籲提高警覺
【Emily】保安局溫提睇《愛回家》賣豬仔一集 卓孝業現身片尾籲提高警覺
【Emily】軍裝警交通督導員明起可戴棒球帽
【Emily】軍裝警交通督導員明起可戴棒球帽
【Emily】匯賢搞二十大研討會 講中共史盛惠$1200
【Emily】匯賢搞二十大研討會 講中共史盛惠$1200
【Emily】外傭政策13建議 民建聯倡設監管局
【Emily】外傭政策13建議 民建聯倡設監管局
【Emily】中秋賞月錦囊 翌晨零時40分最佳時機
【Emily】中秋賞月錦囊 翌晨零時40分最佳時機