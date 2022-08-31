【Emily】染疫孫東會王瑞杰 稱全程戴口罩

李家超住所帝庭園污水新冠陽性

政府總部近日成為疫情「重災區」，多名高官染疫，其中創新科技及工業局長孫東周一（29日）晚初步確診並接受隔離，其新聞秘書證實，孫東同日有與訪港嘅新加坡副總理王瑞杰會面，強調孫東全程戴口罩。據Emily了解，包括王瑞杰在內，當日與會者如新加坡駐港總領事王首毅都未被列為密切接觸者。

連日落區視察各區衛生黑點嘅副政務司長卓永興，同原訂今日主持一帶一路高峰論壇嘅商務及經濟發展局長丘應樺，同於上周五（26日）確診，副商經局長陳百里同局長政治助理李世華都被列為密切接觸者。另政府噚日公布，副政務司長嘅政務助理核酸檢測呈陽性。

高官接連確診，港大感染及傳染病中心總監何栢良建議可以加強政總檢測要求，包括首長級以上官員要每日核酸檢測，並確保喺政總返工嘅公務員打齊3針或4針疫苗。