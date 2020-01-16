大灣區GBA新聞：廣東自貿區 上半年進出口升25% 吸港澳投資255億元

此外，廣東自貿區上半年完成固定資產投資618.31億元；稅收567.76億元。截至今年6月底，廣東自貿區國際班輪航線達338條，年集裝箱吞吐量3000多萬標箱。

張勁松指出，廣東自貿區過去不斷擴大對港澳服務業開放，現時已設立14家粵港澳聯營律師事務所、建成內地首家澳資獨資醫療機構、55家香港工程建設諮詢企業和253名香港專業人士成功備案，前海港澳專業人士執業備案範圍已擴充至16類，設立了7家港澳聯營稅務所。

外商投資負面清單將進一步縮減

支持港澳青年創新創業方面，廣東自貿區三大區域中，前海的深港青年夢工場已培育香港團隊335家；南沙建成11個港澳青創基地，港澳企業近3000家落戶，投資總額1170億美元；橫琴設立5個港澳青年創新創業基地，累計培育562個港澳項目。

早前廣東自貿區宣布擴容，在廣東省推動13個自貿區聯動發展區，將在廣東自貿區已成熟可複製推廣的改革創新制度引入聯動發展區。張勁松稱，現時13個聯動發展區已推廣了62項最新改革創新成果。此外，廣東自貿區外商投資負面清單將進一步縮減，限制措施已減至27項，實現負面清單製造業項目清零。