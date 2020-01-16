港聞

港聞二

大灣區GBA新聞：太地加快灣區投資 廣深打造新地標 行政總裁：區內長足發展 對港策略意義大

【明報專訊】進入內地市場逾20載的太古地產（1972），近期有意加快內地尤其大灣區的佈局。先是去年底與廣州珠江實業集團簽署合作意向，計劃在廣州荔灣區打造廣州太古滙後的第二個旗艦項目；本月亦先後宣布在深圳南山區開設「居舍系列」品牌酒店，以及在福田區發展商業項目。太古地產行政總裁彭國邦電郵回覆本報稱，「大灣區發展潛力巨大，為住宅和零售市場締造穩定需求，公司有意發掘更多商機。」

明報記者 陳子凌

彭國邦（圖）認為，大灣區是中國最具經濟活力的地區之一，中央政府推出多項優惠政策，吸引很多來自香港和國際的企業在區內投資及成立辦事處。商業活動聚攏效應下，更多周邊支援服務應運而生，同時加快建設基礎設施，推動大灣區持續增長。大批人才遷往大灣區，亦將推動區內人口持續增長，為高品質商業、住宅和零售等市場締造穩定需求。而太古地產總部設於香港，廣州發展亦相當成功，故對大灣區長遠前景充滿信心，期望進一步擴大公司的區內業務足迹。

助福田推城市更新 活化社區

彭國邦稱，大灣區9+2城市中，公司於穗港兩地已有項目，並積極於深圳尋找合適機遇。而對深圳尤感興趣，因當地從工業城市高速躍變成一線商業中心，人口持續增長、消費能力攀升，加上完善基建配套和優化的交通網絡，均推動支持其長足發展。而福田區為深圳的重要區域，擁有一流基建設施及營商環境，加上毗鄰香港，對該區前景很有信心。

早在2019年，太古地產便於深圳福田區設立辦事處，主要探索深圳和大灣區其他城市的發展機會。福田區政府微信公眾號「幸福福田」本月11日公布，區政府已與太古地產簽署《戰略合作框架協議》。根據有關合作協定，太古地產將在城市更新及活化市區環境、打造可持續活力社區等方面，提供經驗及發揮專長。彭國邦稱，公司會把握機會引進太古滙和太古里品牌，為深圳創造高品質的商業地標，協助福田區打造成為國際消費中心城區的目標。

荔灣建旗艦項目 南山開酒店

在福田公布與太地簽約前3天，太地亦宣布旗下太古酒店將在南山區中心地段開設「居舍系列」酒店，以拓展大灣區酒店管理業務。新酒店預計2025年開業，提供115間客房和44間服務式公寓，位置離前海合作區5分鐘車程，是太地首個深圳項目。而太地去年10月亦與珠江實業簽署合作意向，在廣州荔灣區聚龍灣片區打造全新商業及文化地標，以及一個世界級濱水魅力藝術區，將是繼天河區廣州太古滙2011年開業後，太地於廣州的第二個商業項目。彭國邦透露，公司將負責聚龍灣項目的構思、設計、定位、營運及管理等方面。

未來10年500億投放內地

一年內在大灣區兩個主要城市先後啟動新項目，可見太地對進軍大灣區的決心。事實上，今年3月太地已宣布計劃在未來10年投資1000億港元擴展公司業務，在香港、內地和東南亞發展一系列新項目，當中一半資金投放於內地市場，並以一線及新一線城市的零售主導綜合發展項目為重點，預期未來10年公司應佔內地物業組合的總樓面面積將增加一倍。

太古地產主席白德利早前於中期業績會稱，自千億投資計劃公布後，一直取得良好進展；資金中有五成會在內地繼續發展太古滙和太古里品牌，兩成會用在發展香港住宅物業項目和發展東南亞新市場。白德利又強調，放眼區內，大灣區長足發展，而且對香港具有重大策略意義，該區將是太古地產未來的投資重點。

相關字詞﹕大灣區

上 / 下一篇新聞

黎智英覆核駁回 警可閱手機新聞材料 官：條例相悖下國安法為先 新聞自由非絕對保護
黎智英覆核駁回 警可閱手機新聞材料 官：條例相悖下國安法為先 新聞自由非絕對保護
港英修訂限新聞自由法例 列檢取新聞材料門檻
港英修訂限新聞自由法例 列檢取新聞材料門檻
疑不滿出餐慢 外賣騎兵涉紅油淋茶記老闆娘
疑不滿出餐慢 外賣騎兵涉紅油淋茶記老闆娘
「紡織大王」方鏗逝世
「紡織大王」方鏗逝世
港醫請假赴意 義助逃難艇近四百人 有幸救難民 無悔染疫瘟
港醫請假赴意 義助逃難艇近四百人 有幸救難民 無悔染疫瘟
兩人道組織營運 「維京號」已救逾千難民
兩人道組織營運 「維京號」已救逾千難民
察老婦墮騙局 銀行職員「拖字訣」助破案
察老婦墮騙局 銀行職員「拖字訣」助破案
工聯晤黃偉綸何永賢 撐高球場計劃不變
工聯晤黃偉綸何永賢 撐高球場計劃不變
環團學者組海洋保育聯盟 推動擴大保護區
環團學者組海洋保育聯盟 推動擴大保護區
認中大廁所偷拍兩女 25歲男警誡稱「做人壓力大」
認中大廁所偷拍兩女 25歲男警誡稱「做人壓力大」
AI無人機驗隧道 省時八成 土拓署生產力局研發 T2路海隧首用
AI無人機驗隧道 省時八成 土拓署生產力局研發 T2路海隧首用
藏火棉學生還押中犯案 圖刪網上資料避查 兩人裁妨司法罪成
藏火棉學生還押中犯案 圖刪網上資料避查 兩人裁妨司法罪成
青年求情稱輕度智障 吐口水襲警囚10周
青年求情稱輕度智障 吐口水襲警囚10周
「12港人」喬映瑜首在港出庭 10月再訊
「12港人」喬映瑜首在港出庭 10月再訊
九旬婦維園晨運被搶手袋
九旬婦維園晨運被搶手袋
醫局月初組瘧疾醫療隊 機場篩查兼遙距揭52宗
醫局月初組瘧疾醫療隊 機場篩查兼遙距揭52宗
指侄仔欺壓及看護軟禁梅媽 梅啟明入稟索償800萬
指侄仔欺壓及看護軟禁梅媽 梅啟明入稟索償800萬
工展會購物節跨中秋 廠商會料疫下人流不減
工展會購物節跨中秋 廠商會料疫下人流不減
大灣區GBA新聞：廣東自貿區 上半年進出口升25% 吸港澳投資255億元
大灣區GBA新聞：廣東自貿區 上半年進出口升25% 吸港澳投資255億元
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】保安局溫提睇《愛回家》賣豬仔一集 卓孝業現身片尾籲提高警覺
【Emily】保安局溫提睇《愛回家》賣豬仔一集 卓孝業現身片尾籲提高警覺
【Emily】染疫孫東會王瑞杰 稱全程戴口罩
【Emily】染疫孫東會王瑞杰 稱全程戴口罩
【Emily】軍裝警交通督導員明起可戴棒球帽
【Emily】軍裝警交通督導員明起可戴棒球帽
【Emily】匯賢搞二十大研討會 講中共史盛惠$1200
【Emily】匯賢搞二十大研討會 講中共史盛惠$1200
【Emily】外傭政策13建議 民建聯倡設監管局
【Emily】外傭政策13建議 民建聯倡設監管局
【Emily】中秋賞月錦囊 翌晨零時40分最佳時機
【Emily】中秋賞月錦囊 翌晨零時40分最佳時機