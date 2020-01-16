大灣區GBA新聞：太地加快灣區投資 廣深打造新地標 行政總裁：區內長足發展 對港策略意義大

明報記者 陳子凌

彭國邦（圖）認為，大灣區是中國最具經濟活力的地區之一，中央政府推出多項優惠政策，吸引很多來自香港和國際的企業在區內投資及成立辦事處。商業活動聚攏效應下，更多周邊支援服務應運而生，同時加快建設基礎設施，推動大灣區持續增長。大批人才遷往大灣區，亦將推動區內人口持續增長，為高品質商業、住宅和零售等市場締造穩定需求。而太古地產總部設於香港，廣州發展亦相當成功，故對大灣區長遠前景充滿信心，期望進一步擴大公司的區內業務足迹。

助福田推城市更新 活化社區

彭國邦稱，大灣區9+2城市中，公司於穗港兩地已有項目，並積極於深圳尋找合適機遇。而對深圳尤感興趣，因當地從工業城市高速躍變成一線商業中心，人口持續增長、消費能力攀升，加上完善基建配套和優化的交通網絡，均推動支持其長足發展。而福田區為深圳的重要區域，擁有一流基建設施及營商環境，加上毗鄰香港，對該區前景很有信心。

早在2019年，太古地產便於深圳福田區設立辦事處，主要探索深圳和大灣區其他城市的發展機會。福田區政府微信公眾號「幸福福田」本月11日公布，區政府已與太古地產簽署《戰略合作框架協議》。根據有關合作協定，太古地產將在城市更新及活化市區環境、打造可持續活力社區等方面，提供經驗及發揮專長。彭國邦稱，公司會把握機會引進太古滙和太古里品牌，為深圳創造高品質的商業地標，協助福田區打造成為國際消費中心城區的目標。

荔灣建旗艦項目 南山開酒店

在福田公布與太地簽約前3天，太地亦宣布旗下太古酒店將在南山區中心地段開設「居舍系列」酒店，以拓展大灣區酒店管理業務。新酒店預計2025年開業，提供115間客房和44間服務式公寓，位置離前海合作區5分鐘車程，是太地首個深圳項目。而太地去年10月亦與珠江實業簽署合作意向，在廣州荔灣區聚龍灣片區打造全新商業及文化地標，以及一個世界級濱水魅力藝術區，將是繼天河區廣州太古滙2011年開業後，太地於廣州的第二個商業項目。彭國邦透露，公司將負責聚龍灣項目的構思、設計、定位、營運及管理等方面。

未來10年500億投放內地

一年內在大灣區兩個主要城市先後啟動新項目，可見太地對進軍大灣區的決心。事實上，今年3月太地已宣布計劃在未來10年投資1000億港元擴展公司業務，在香港、內地和東南亞發展一系列新項目，當中一半資金投放於內地市場，並以一線及新一線城市的零售主導綜合發展項目為重點，預期未來10年公司應佔內地物業組合的總樓面面積將增加一倍。

太古地產主席白德利早前於中期業績會稱，自千億投資計劃公布後，一直取得良好進展；資金中有五成會在內地繼續發展太古滙和太古里品牌，兩成會用在發展香港住宅物業項目和發展東南亞新市場。白德利又強調，放眼區內，大灣區長足發展，而且對香港具有重大策略意義，該區將是太古地產未來的投資重點。