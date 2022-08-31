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工展會購物節跨中秋 廠商會料疫下人流不減

【明報專訊】廠商會連續第二年於室內舉行「工展會購物節」，下周五（9日）起一連4天在亞洲國際博覽館舉行，攤位數目較去年增百個，至約350個。近日新冠疫情升溫，醫管局上周重啟亞博館接收新冠患者，廠商會會長史立德強調，展場與正作抗疫用途的展館各設獨立抽風系統，位置亦非相連，不會造成病毒傳播；而展期橫跨中秋節假期，有信心疫下人流不減，盼總銷售額可按年升三成至8000萬元、入場人次升約兩成至6萬。

亞博舉行 指不近抗疫展館不會播毒

「2022工展會購物節」設6展區，售賣食品、參茸海味、廚具及保健品等，其中因應消費券新增「智能電子產品區」，售賣空氣淨化機及抽濕機等家電。會場亦設香港回歸25周年及廠商會88周年誌慶展區展示歷史照片，並設麵粉公仔、彩虹書法等懷舊手工藝攤位，憑入場時派發的消費指南可免費參加。

近日疫情升勢持續，被問會否擔心購物節增病毒傳播風險，史立德稱「唔擔心得咁多」，需平衡商戶做生意需要，展場不設試食，入場須掃「疫苗通行證」及戴口罩，冀活動不會因收緊社交距離措施被迫腰斬。廠商會補充，因購物節非「企業對企業」，以本地客為主，故沒申請讓「黃碼」者入場。

亞博館現有8個展館接收新冠患者及密切接觸者，均位於亞博館西面，購物節所在2號展館位於東面。史立德稱會確保入場者與疫情相關人員不會有接觸，兩者使用的出入口會分開。

相關字詞﹕廠商會 工展會購物節

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