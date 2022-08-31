港聞

港聞二

醫局月初組瘧疾醫療隊 機場篩查兼遙距揭52宗

【明報專訊】本港自上月起錄得多宗瘧疾輸入確診個案，醫院管理局遂於本月初組織醫療隊，與衛生署人員到機場協助篩查有關旅客，並提供遙距診症服務，至今發現52名確診者。醫管局社區隔離設施主管醫生黎靖匡稱，自7月起本港的瘧疾輸入個案數目多且不尋常，醫管局遂於8月5日跟衛生署召開緊急會議，同日組織一行10多人的醫療隊到機場為有關旅客篩查，冀達到「早發現、早隔離、早治療」的目標。

5次支援 評估368人

醫療隊成員包括急症科、感染及傳染病科醫生、護士及資訊科技人員，主要負責在機場候機大堂內，為非洲幾內亞抵港旅客登記資料、量血壓及問診等。醫療隊至今共提供5次支援，為368人評估，並於機場發現50宗確診個案。除了在機場把關，團隊亦為有關檢疫旅客提供跟進服務。駐竹篙灣社區隔離設施的醫療支援站團隊每日透過電話或微信專線，聯絡相關人等提供遙距診症服務，了解他們有否出現瘧疾相關症狀，至今發現兩名確診者。

黎靖匡說，是次行動遇到不同的挑戰，其中包括團隊須自行帶備醫療器材、儀器等到機場，將候機大堂重新佈局成醫療站；另由於幾內亞抵港旅客不少為內地人，其普通話夾雜不同方言，故團隊需以身體語言、中英對照的病徵表等跟他們溝通。

委旅客任「小隊長」作溝通橋樑

竹篙灣社區隔離設施醫療站註冊護士劉炳發表示，旅客在等待期間難免感到不耐煩，維持秩序亦成團隊的挑戰，遂於旅客中委託部分人擔任「小隊長」，作為醫療隊和抵港者的橋樑。

醫療隊現時有約三四十名成員，黎靖匡表示，由於急症科人員慣常做突發工作，故能按航班需要、確診情况等調配人手到機場提供支援。廣華醫院感染及傳染病科顧問醫生梁偉成強調，瘧疾主要由按蚊傳播，而本港按蚊棲息於人煙稀少的郊區，故傳入市區機率極小。

公院今年接180宗 醫生：傳市區機率微

醫管局稱自今年初至上星期為止，公立醫院共接收約180宗瘧疾確診個案，除1宗死亡個案外，其餘人已康復出院。

相關字詞﹕醫管局 瘧疾

上 / 下一篇新聞

黎智英覆核駁回 警可閱手機新聞材料 官：條例相悖下國安法為先 新聞自由非絕對保護
黎智英覆核駁回 警可閱手機新聞材料 官：條例相悖下國安法為先 新聞自由非絕對保護
港英修訂限新聞自由法例 列檢取新聞材料門檻
港英修訂限新聞自由法例 列檢取新聞材料門檻
疑不滿出餐慢 外賣騎兵涉紅油淋茶記老闆娘
疑不滿出餐慢 外賣騎兵涉紅油淋茶記老闆娘
「紡織大王」方鏗逝世
「紡織大王」方鏗逝世
港醫請假赴意 義助逃難艇近四百人 有幸救難民 無悔染疫瘟
港醫請假赴意 義助逃難艇近四百人 有幸救難民 無悔染疫瘟
兩人道組織營運 「維京號」已救逾千難民
兩人道組織營運 「維京號」已救逾千難民
察老婦墮騙局 銀行職員「拖字訣」助破案
察老婦墮騙局 銀行職員「拖字訣」助破案
工聯晤黃偉綸何永賢 撐高球場計劃不變
工聯晤黃偉綸何永賢 撐高球場計劃不變
環團學者組海洋保育聯盟 推動擴大保護區
環團學者組海洋保育聯盟 推動擴大保護區
認中大廁所偷拍兩女 25歲男警誡稱「做人壓力大」
認中大廁所偷拍兩女 25歲男警誡稱「做人壓力大」
AI無人機驗隧道 省時八成 土拓署生產力局研發 T2路海隧首用
AI無人機驗隧道 省時八成 土拓署生產力局研發 T2路海隧首用
藏火棉學生還押中犯案 圖刪網上資料避查 兩人裁妨司法罪成
藏火棉學生還押中犯案 圖刪網上資料避查 兩人裁妨司法罪成
青年求情稱輕度智障 吐口水襲警囚10周
青年求情稱輕度智障 吐口水襲警囚10周
「12港人」喬映瑜首在港出庭 10月再訊
「12港人」喬映瑜首在港出庭 10月再訊
九旬婦維園晨運被搶手袋
九旬婦維園晨運被搶手袋
指侄仔欺壓及看護軟禁梅媽 梅啟明入稟索償800萬
指侄仔欺壓及看護軟禁梅媽 梅啟明入稟索償800萬
工展會購物節跨中秋 廠商會料疫下人流不減
工展會購物節跨中秋 廠商會料疫下人流不減
大灣區GBA新聞：太地加快灣區投資 廣深打造新地標 行政總裁：區內長足發展 對港策略意義大
大灣區GBA新聞：太地加快灣區投資 廣深打造新地標 行政總裁：區內長足發展 對港策略意義大
大灣區GBA新聞：廣東自貿區 上半年進出口升25% 吸港澳投資255億元
大灣區GBA新聞：廣東自貿區 上半年進出口升25% 吸港澳投資255億元
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】保安局溫提睇《愛回家》賣豬仔一集 卓孝業現身片尾籲提高警覺
【Emily】保安局溫提睇《愛回家》賣豬仔一集 卓孝業現身片尾籲提高警覺
【Emily】染疫孫東會王瑞杰 稱全程戴口罩
【Emily】染疫孫東會王瑞杰 稱全程戴口罩
【Emily】軍裝警交通督導員明起可戴棒球帽
【Emily】軍裝警交通督導員明起可戴棒球帽
【Emily】匯賢搞二十大研討會 講中共史盛惠$1200
【Emily】匯賢搞二十大研討會 講中共史盛惠$1200
【Emily】外傭政策13建議 民建聯倡設監管局
【Emily】外傭政策13建議 民建聯倡設監管局
【Emily】中秋賞月錦囊 翌晨零時40分最佳時機
【Emily】中秋賞月錦囊 翌晨零時40分最佳時機