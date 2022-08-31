醫局月初組瘧疾醫療隊 機場篩查兼遙距揭52宗

5次支援 評估368人

醫療隊成員包括急症科、感染及傳染病科醫生、護士及資訊科技人員，主要負責在機場候機大堂內，為非洲幾內亞抵港旅客登記資料、量血壓及問診等。醫療隊至今共提供5次支援，為368人評估，並於機場發現50宗確診個案。除了在機場把關，團隊亦為有關檢疫旅客提供跟進服務。駐竹篙灣社區隔離設施的醫療支援站團隊每日透過電話或微信專線，聯絡相關人等提供遙距診症服務，了解他們有否出現瘧疾相關症狀，至今發現兩名確診者。

黎靖匡說，是次行動遇到不同的挑戰，其中包括團隊須自行帶備醫療器材、儀器等到機場，將候機大堂重新佈局成醫療站；另由於幾內亞抵港旅客不少為內地人，其普通話夾雜不同方言，故團隊需以身體語言、中英對照的病徵表等跟他們溝通。

委旅客任「小隊長」作溝通橋樑

竹篙灣社區隔離設施醫療站註冊護士劉炳發表示，旅客在等待期間難免感到不耐煩，維持秩序亦成團隊的挑戰，遂於旅客中委託部分人擔任「小隊長」，作為醫療隊和抵港者的橋樑。

醫療隊現時有約三四十名成員，黎靖匡表示，由於急症科人員慣常做突發工作，故能按航班需要、確診情况等調配人手到機場提供支援。廣華醫院感染及傳染病科顧問醫生梁偉成強調，瘧疾主要由按蚊傳播，而本港按蚊棲息於人煙稀少的郊區，故傳入市區機率極小。

公院今年接180宗 醫生：傳市區機率微

醫管局稱自今年初至上星期為止，公立醫院共接收約180宗瘧疾確診個案，除1宗死亡個案外，其餘人已康復出院。