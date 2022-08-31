青年求情稱輕度智障 吐口水襲警囚10周

官批挑戰警權 無視疫下安危

辯方求情時引述精神科報告稱，被告盧嘉文（24歲）因輕度智障及行為問題，自13歲起接受精神科治療，其後斷斷續續求醫，現仍有準時覆診。辯方又稱，被告因智力問題，花了數年完成中二課程，其後就讀夜校，並於去年完成中六，今年完成護理相關課程，亦曾從事麵包師傅及外賣員工作。辯方說，被告女友今年自殺去世，被告受打擊，故延至開審前認罪。辯方稱本案是被告情緒失控所致，冀刑期同期執行。

裁判官陳慧敏聞言反問：「如果激動可以減刑，咁世界就會好混亂喎？」陳官判刑時稱，案發去年4月16日是8．18案判刑日子，法院外多人聚集，被告挑事端，尾隨一名男子問「你係咪藍絲走嚟踩場？」被告又誣衊警察打人，其行為挑起在場者的情緒，風險不容忽視。此外，當時疫情未受控，被告吐口水是置市民生命安全於不顧，白費市民和醫護的抗疫工作。

報告稱被告情緒穩定 官指病情影響小

陳官又說，雖辯方求情時力陳被告受智力問題影響，但報告可見，被告於2019年留院時並無不正常思想；即使他去年再入院，但報告顯示他情緒穩定，可見病情對被告影響有限。陳官就3項襲警罪，各以監禁10周為量刑起點，經扣減及部分刑期同期執行，判被告入獄共10周，傳票罪則罰款600元。

【案件編號：KCS 14362、WKCC 1488/21】

（反修例風暴）