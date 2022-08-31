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藏火棉學生還押中犯案 圖刪網上資料避查 兩人裁妨司法罪成

【明報專訊】副學士男生涉於2019年平安夜在迷你倉藏有俗稱「火棉」的硝化纖維素及煙霧餅，被控管有爆炸品罪，還押壁屋期間涉嫌着兩名前往探訪的青年協助刪去其Google資料，3人早前否認串謀妨礙司法公正等3罪受審，案件昨日在區域法院裁決。暫委法官葉啓亮稱，懲教所錄音顯示，副學士生要求刪除資料時，提及涉爆炸品案的友人被控方取得手機，另一被告則表示明白對方用意並願幫忙，法官裁定兩人串謀妨礙司法公正罪成，餘下一人罪脫。副學士生另被裁定兩項管有爆炸品罪成，法官下令兩人還押至9月13日作求情及判刑，其間為被告索取勞教中心報告。

藏火棉者管有爆炸品罪成

被告為副學士生鄺偉邦（21歲）、議員助理余昕鈺（20歲）及學生黃俊燁（21歲）。葉官稱，鄺偉邦曾稱他從魔術店買火棉，後改說在淘寶買及經朋友代購；鄺又稱為拍攝購買煙霧餅，但迷你倉內並無拍攝器材。

葉官續稱，鄺聲稱不欲親友看見其學業資料和到訪成人網站，但他承認親友不會查看其帳戶；鄺又稱沒有和另兩被告指明刪除什麼資料，葉官認為鄺揑造藉口；而鄺稱不知警方是否已檢取其電腦及手機內資料，必然亦是說謊，意圖掩飾罪行。葉官批評鄺推翻證供，自打嘴巴，裁定他是不可信證人。

呈堂證據身分成疑 一人罪脫

就3人同被控串謀妨礙司法公正罪，其中余昕鈺和黃俊燁沒作供，余另爭議身分辨認。葉官表示，閉路電視片段和錄音約有1分鐘長度差異，無法推論余是否在黃離座時發言，也未能辨認其聲線，故裁定黃罪脫。葉官稱，鄺明顯因友人亦涉製造爆炸品身陷險境，他要求余刪除資料，以免控方檢取；余回覆「識做」，認為兩人達成協議，裁定兩人罪成。

就鄺偉邦面對兩項管有爆炸品罪，葉官稱當時本港正值反修例風波，有人以爆炸品破壞社會安寧；鄺供稱火棉和煙霧餅用作拍攝和玩魔術，屬玩物及裝飾，葉官稱即使屬自學及實驗的合法目的，它們也可造成傷害及財物損毁，被「玷污」成非法。

【案件編號：DCCC 286/21】

（反修例風暴）

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